【SixTONES京本大我主演「憧れの作家は人間じゃありませんでした」注目ポイント5選】6キロ減量で挑む美しき吸血鬼役 桜田ひよりとの凸凹コンビで描く新感覚サスペンス
【モデルプレス＝2026/05/24】SixTONESの京本大我が主演を務めるドラマ「憧れの作家は人間じゃありませんでした」が、5月4日よりPrime Videoにて独占配信中。本記事では、作品の注目ポイントをピックアップして紹介する。
【写真】京本大我、6キロ減量で挑んだ吸血鬼役
本作は、人外ならではの能力や高い推理力を持つ吸血鬼作家・御崎禅（京本）と、彼に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ（桜田ひより）が、複雑な思惑の絡み合う難事件を華麗に解決していく物語。どこか厭世的で生きがいを見失っていた御崎が、あさひをはじめとする周囲との交流を通して、少しずつ本来の愛情や人間的な感情を取り戻していく過程が描かれる。
何より観る者の視線を奪うのは、主演・京本による徹底した役作りだ。過去に舞台でのヴァンパイア役の経験を持つ京本だが、アップの表情が映し出される映像作品ならではのリアリティを追求。役作りのために6キロもの減量を敢行し、シャープでどこか儚げな美しさを纏ったビジュアルを完成させた。
さらに劇中、インパクトを残すのが御崎が血を吐く描写だ。京本が「5〜6パターンくらい挑戦した」と語るこのシーンは、共演の桜田からも美しかったと絶賛されるほどの仕上がり。完全に人間の心を失ったわけではない御崎の絶妙な感情の機微を、圧倒的なビジュアルと確かな演技力で表現している。
御崎の担当編集者となり、人外の存在に翻弄される新米編集者・瀬名あさひを演じる桜田の存在も大きい。
一癖も二癖もある御崎や、次々と巻き起こる奇妙な事件に戸惑いながらも、真っ直ぐに仕事と向き合っていくあさひ。桜田の持つ瑞々しさとコミカルな演技が、シリアスになりがちなサスペンスの展開において、作品に心地良いテンポ感と癒やしを与えている。御崎の心を少しずつ溶かしていく、あさひの純粋な一生懸命さに多くの人が心を打たれるだろう。
「吸血鬼作家が事件を解決する」というコミカルかつファンタジックな設定を取りながらも、その描き方は極めて地に足のついた人間ドラマである。
主人公の御崎が抱える、人外というマイノリティゆえの苦悩、他者と分かり合えない葛藤や孤独は、現代社会を生きる私たちが抱える普遍的な生きづらさや孤独感にも深く共通する。人外の推理力を駆使した爽快な謎解きを楽しみながらも、現代を生きるすべての人々に前向きなメッセージを届ける重厚なストーリー構成が、本作の大きな強みとなっている。
原作は「准教授・高槻彰良の推察」シリーズでも高い人気を誇る澤村御影氏のデビュー作。それだけに、事件ごとに登場人物たちの複雑な事情や裏の思惑が緻密に絡み合うサスペンス要素は見応え十分だ。
毎話を彩るゲスト陣には、大和田伸也や橋本涼（B&ZAI）、森崎ウィンら豪華キャストが名を連ねる。彼らが御崎やあさひの前にどのような人物として立ちはだかるのか。一筋縄ではいかない謎解きの快感と、実力派ゲストたちと京本・桜田が繰り広げる緊迫感溢れる芝居の応酬は、毎話新鮮な驚きを与えてくれる。
シリアスな事件解決や孤独の描写がある一方で、御崎とあさひが織りなす日常の凸凹な掛け合いが、本作の大きなスパイスとなっている。
インタビューにて、京本が「クスッと笑えるようなシーンの塩梅を、シーンごとに監督と相談しながら演じた」と語った通り、クールな吸血鬼と猪突猛進な編集者、一ノ瀬颯が演じる「警視庁捜査一課異質事件捜査係」（通称：異捜）らのコミカルなやり取りは非常に愛おしい。事件を共にする中で、お互いをビジネスパートナー以上に信頼し、御崎が人間らしい感情を取り戻していくグラデーション。このチームワークと絶妙な距離感の変化こそが、視聴者の心を掴んで離さないポイントだ。
華麗なサスペンスと、胸を打つエモーショナルな人間ドラマが融合した「憧れの作家は人間じゃありませんでした」。京本が全身全霊で挑んだ美しき吸血鬼の生き様と、豪華キャスト陣と共に紡ぐ物語を、ぜひその目で目撃してほしい。（modelpress編集部）
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【写真】京本大我、6キロ減量で挑んだ吸血鬼役
◆「憧れの作家は人間じゃありませんでした」
本作は、人外ならではの能力や高い推理力を持つ吸血鬼作家・御崎禅（京本）と、彼に翻弄される新米編集者・瀬名あさひ（桜田ひより）が、複雑な思惑の絡み合う難事件を華麗に解決していく物語。どこか厭世的で生きがいを見失っていた御崎が、あさひをはじめとする周囲との交流を通して、少しずつ本来の愛情や人間的な感情を取り戻していく過程が描かれる。
◆1. 京本大我が6キロ減量で体現する、美しき吸血鬼の圧倒的リアリティ
何より観る者の視線を奪うのは、主演・京本による徹底した役作りだ。過去に舞台でのヴァンパイア役の経験を持つ京本だが、アップの表情が映し出される映像作品ならではのリアリティを追求。役作りのために6キロもの減量を敢行し、シャープでどこか儚げな美しさを纏ったビジュアルを完成させた。
さらに劇中、インパクトを残すのが御崎が血を吐く描写だ。京本が「5〜6パターンくらい挑戦した」と語るこのシーンは、共演の桜田からも美しかったと絶賛されるほどの仕上がり。完全に人間の心を失ったわけではない御崎の絶妙な感情の機微を、圧倒的なビジュアルと確かな演技力で表現している。
◆2. 人外に振り回される新米編集者を瑞々しく演じる桜田ひより
御崎の担当編集者となり、人外の存在に翻弄される新米編集者・瀬名あさひを演じる桜田の存在も大きい。
一癖も二癖もある御崎や、次々と巻き起こる奇妙な事件に戸惑いながらも、真っ直ぐに仕事と向き合っていくあさひ。桜田の持つ瑞々しさとコミカルな演技が、シリアスになりがちなサスペンスの展開において、作品に心地良いテンポ感と癒やしを与えている。御崎の心を少しずつ溶かしていく、あさひの純粋な一生懸命さに多くの人が心を打たれるだろう。
◆3. 現代社会に響く、地に足のついた「人間ドラマ」としての面白さ
「吸血鬼作家が事件を解決する」というコミカルかつファンタジックな設定を取りながらも、その描き方は極めて地に足のついた人間ドラマである。
主人公の御崎が抱える、人外というマイノリティゆえの苦悩、他者と分かり合えない葛藤や孤独は、現代社会を生きる私たちが抱える普遍的な生きづらさや孤独感にも深く共通する。人外の推理力を駆使した爽快な謎解きを楽しみながらも、現代を生きるすべての人々に前向きなメッセージを届ける重厚なストーリー構成が、本作の大きな強みとなっている。
◆4. 事件ごとに複雑な思惑が絡み合う、一筋縄ではいかないサスペンスと豪華ゲスト
原作は「准教授・高槻彰良の推察」シリーズでも高い人気を誇る澤村御影氏のデビュー作。それだけに、事件ごとに登場人物たちの複雑な事情や裏の思惑が緻密に絡み合うサスペンス要素は見応え十分だ。
毎話を彩るゲスト陣には、大和田伸也や橋本涼（B&ZAI）、森崎ウィンら豪華キャストが名を連ねる。彼らが御崎やあさひの前にどのような人物として立ちはだかるのか。一筋縄ではいかない謎解きの快感と、実力派ゲストたちと京本・桜田が繰り広げる緊迫感溢れる芝居の応酬は、毎話新鮮な驚きを与えてくれる。
◆5. クスッと笑えるコミカルな掛け合いと、凸凹コンビの愛おしい距離感
シリアスな事件解決や孤独の描写がある一方で、御崎とあさひが織りなす日常の凸凹な掛け合いが、本作の大きなスパイスとなっている。
インタビューにて、京本が「クスッと笑えるようなシーンの塩梅を、シーンごとに監督と相談しながら演じた」と語った通り、クールな吸血鬼と猪突猛進な編集者、一ノ瀬颯が演じる「警視庁捜査一課異質事件捜査係」（通称：異捜）らのコミカルなやり取りは非常に愛おしい。事件を共にする中で、お互いをビジネスパートナー以上に信頼し、御崎が人間らしい感情を取り戻していくグラデーション。このチームワークと絶妙な距離感の変化こそが、視聴者の心を掴んで離さないポイントだ。
華麗なサスペンスと、胸を打つエモーショナルな人間ドラマが融合した「憧れの作家は人間じゃありませんでした」。京本が全身全霊で挑んだ美しき吸血鬼の生き様と、豪華キャスト陣と共に紡ぐ物語を、ぜひその目で目撃してほしい。（modelpress編集部）
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