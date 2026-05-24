2児の母・田丸麻紀、夫の誕生日パーティーで息子たちとユニークな眼鏡姿披露「おしゃれな家族ショット」「幸せ溢れてる」と反響
【モデルプレス＝2026/05/24】モデルで女優の田丸麻紀が5月24日、自身のInstagramを更新。息子たちの姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】47歳2児の母モデル「イケメンオーラすごい」パーティーメガネかけた息子たちと3ショット
田丸は「本日 フェンシングレッスンを終えてから 相方さんの大好きなチャイニーズレストランにて 家族で 相方さんのお誕生日パーティー」とつづり、夫のバースデーパーティーでの料理の写真と共に息子たちの姿を公開。お洒落で落ち着いた空間の中、バースデーケーキがあしらわれたユニークな眼鏡をかけて、息子たちと微笑むカットを披露した。
「子供達の書いた バースデーカードについて あれやこれやツッコミをいれつつ なんてことない会話だらけでも なんでも 平和で 面白い 笑笑」とパーティー中の様子を報告。「みんなで、ワイのワイの言いながら、幸せな夜」と喜びをつづり、「今日は10時半には爆睡するぞ」とチャーミングに締めくくっている。
この投稿に、ファンからは「相方さんと呼ぶ関係性が素敵」「眼鏡姿が最高に可愛い」「幸せ溢れてる」「子供達からのバースデーカード、宝物ですね」「理想の家族像」「息子さんたちイケメンオーラすごい」「おしゃれな家族ショット」などという反響が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】47歳2児の母モデル「イケメンオーラすごい」パーティーメガネかけた息子たちと3ショット
◆田丸麻紀、夫の誕生日パーティーショット公開
田丸は「本日 フェンシングレッスンを終えてから 相方さんの大好きなチャイニーズレストランにて 家族で 相方さんのお誕生日パーティー」とつづり、夫のバースデーパーティーでの料理の写真と共に息子たちの姿を公開。お洒落で落ち着いた空間の中、バースデーケーキがあしらわれたユニークな眼鏡をかけて、息子たちと微笑むカットを披露した。
◆田丸麻紀の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「相方さんと呼ぶ関係性が素敵」「眼鏡姿が最高に可愛い」「幸せ溢れてる」「子供達からのバースデーカード、宝物ですね」「理想の家族像」「息子さんたちイケメンオーラすごい」「おしゃれな家族ショット」などという反響が寄せられている。
田丸は2012年9月、6歳上の一般男性と結婚。2014年8月に第1子長男、2018年7月に第2子次男を出産した。（modelpress編集部）
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