1児の母・長谷川理恵、贅沢ステーキ乗せ“チートプレート”など手料理多数公開「どの料理もお店クオリティ」「見てるだけでお腹空いてくる」の声
【モデルプレス＝2026/05/24】モデルの長谷川理恵が5月24日、自身のInstagramを更新。最近作ったというバリエーション豊かな手料理を披露し、反響を呼んでいる。
【写真】52歳ママモデル「ボリューム満点」ステーキ乗った“チートプレート”など手料理4品
長谷川は「最近のお料理色々まとめました！」とつづり、様々な料理を動画で公開。ブランデー入りというバスクチーズケーキをはじめ、暑くなると食べたくなるという色鮮やかなサルサとタコライス、息子のご褒美ご飯だという麻婆茄子を紹介した。麻婆茄子は「ひよこ豆の味噌で作るとまろやかに」と、味の秘訣を明かしている。
さらに、夏の定番だというキンキンに冷やしたしらすとトマトの冷製パスタや、パリパリの皮に包まれたエビのハーブソース添えといった、本格的な料理も披露。最後には「疲れたー腹減ったーの時に！」と、ハーブバターガーリックライスの上にジューシーなステーキと山盛りのクレソンを豪快に盛り付けた食べ応え抜群のワンプレートを紹介。このメニューを、息子から「チートプレート」と名付けられたと明かし、「今週もよく食べました」と充実感たっぷりのコメントを添えている。
この投稿には「どの料理もお店クオリティ」「ボリューム満点」「全部豪華で見てるだけでお腹空いてくる」「もう尊敬しかない」「チートプレート、最高すぎる」「メニューも彩りも器もセンス抜群」「季節感のあるメニューが美味しそう」といった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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【写真】52歳ママモデル「ボリューム満点」ステーキ乗った“チートプレート”など手料理4品
◆長谷川理恵、バリエーション豊かな手料理公開
長谷川は「最近のお料理色々まとめました！」とつづり、様々な料理を動画で公開。ブランデー入りというバスクチーズケーキをはじめ、暑くなると食べたくなるという色鮮やかなサルサとタコライス、息子のご褒美ご飯だという麻婆茄子を紹介した。麻婆茄子は「ひよこ豆の味噌で作るとまろやかに」と、味の秘訣を明かしている。
◆長谷川理恵の投稿に反響
この投稿には「どの料理もお店クオリティ」「ボリューム満点」「全部豪華で見てるだけでお腹空いてくる」「もう尊敬しかない」「チートプレート、最高すぎる」「メニューも彩りも器もセンス抜群」「季節感のあるメニューが美味しそう」といった反響が寄せられている。
長谷川は、2012年6月に起業家の楠本修二郎氏と結婚。同年10月に長男を出産した。（modelpress編集部）
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