23日には300人以上集結→24日は約15人の“小規模”に

【MLB】ブルワーズ ー ドジャース（日本時間24日・ミルウォーキー）

ドジャース・大谷翔平投手は23日（日本時間24日）、敵地ブルワーズ戦に「1番・指名打者」で先発出場した。佐々木朗希投手も先発登板した一戦。三塁スタンド最上段後方に「上裸軍団」が“また”現れた。

佐々木は初回に3点を失うも、その後立ち直って5回を3失点にまとめた。4回にはテオスカー・ヘルナンデス外野手が逆転の3ランを放ち、5回を終えてドジャースが4-3とリードして試合終盤に向かった。

6回あたりだった。三塁スタンド最上段後方に、約15人ほどの「上裸軍団」が登場した。タオルやTシャツなどを振り回して大声をあげている。前日22日（同23日）の同カードでも同じよう格好で集団ができ、徐々に人数が拡大。100人、200人、最終的に300人近くが集まった。もっとも、この日は6回の“一瞬”だけで終了。すぐに衣服を着ていた。

今季のメジャーリーグでは「上裸軍団」が流行中。5月だけでも、ホワイトックスの村上宗隆内野手が出場した敵地のマリナーズ戦や、カージナルス戦でも“出現”していた。（Full-Count編集部）