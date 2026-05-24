【来週の風、薫る あらすじ】直美・りん、看病婦フユの事情知る
【モデルプレス＝2026/05/24】女優の見上愛と上坂樹里がW主演を務める連続テレビ小説「風、薫る」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第9週「看病婦とアメ」が、5月25日から29日にわたり放送される。
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朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
看病婦・フユ（猫背椿）の手術介助の技術を目の当たりにしたりん（見上愛）は、教えを乞うがその代わりにお金を要求される。
そんなある日、直美（上坂樹里）とりんは、フユの夫・康介（じろう）がけがで働けず家にいることを知る。2人は休みの日にフユの家を訪れ、康介の看護をすることを引き受けるが…。
（modelpress編集部）
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◆見上愛＆上坂樹里W主演「風、薫る」
朝ドラ第114作目となる本作は、明治時代を舞台に、トレインドナースと呼ばれる正規の訓練を受けた看護師である大関和さんと鈴木雅さんをモチーフとして描くバディドラマ。異なる個性を持つ2人のトレインドナースが、様々な困難を乗り越えながら成長し、最強のバディとなって新しい時代を切り開いていく。主人公の一ノ瀬りんを見上が、大家直美を上坂が演じる。
◆「風、薫る」第9週／5月25日（月）〜29日（金）放送
看病婦・フユ（猫背椿）の手術介助の技術を目の当たりにしたりん（見上愛）は、教えを乞うがその代わりにお金を要求される。
そんなある日、直美（上坂樹里）とりんは、フユの夫・康介（じろう）がけがで働けず家にいることを知る。2人は休みの日にフユの家を訪れ、康介の看護をすることを引き受けるが…。
（modelpress編集部）
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