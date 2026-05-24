“眼の専門家”・野口信吾氏が推奨…リズムに合わせて視線を切り替えるドリル

打撃において、速い球やキレのある変化球を「正確に捉えられない」と悩む選手は多い。アマチュアからプロ野球選手までサポートするスポーツビジョントレーナーの野口信吾さんは、解決策としてテンポに合わせて視線を切り替える「眼のスキップ運動」を紹介している。投球の軌道を予測し、正確にコンタクトする感覚を養えるという。

投手が投げ込んでくるボールを、打者が最初から最後まで眼で追うことは不可能。実際にはボールの軌道をあらかじめ予測し、視線をスキップさせて対応している。視線を“点から点”へ飛ばす動きがミート率向上に繋がっていく。

まずは左右の動きから始める。肩幅に足を広げ、両腕を前に出す。腕は伸ばしきらず、肘にゆとりを持たせる。両手の親指を立てて目線と平行にし、左右均等に広げる。スマートフォンのメトロノームアプリを使い、1分間に60回のテンポに合わせ、視線を左右の親指へ交互に切り替えていく。

左右ができたら、上下や斜め方向も行う。どの方向の動きでも、眼から均等な距離に親指を置く。視線を切り替える際、「首の後ろ側ぐらいから見る」意識を持つとスムーズになる。捕球や打撃においては眼でリズムを取るため、テンポに合わせることも大切だ。鏡を使って親指の位置を確認しながら行うと良い。

視線を切り替える時、顔を動かさないように注意する。顔が動く場合は眼と親指の幅を狭め、できる範囲からスタートする。小学校低学年の子どもは、テンポを遅くしても問題ない。自分のできるレベルに合わせて取り組み、ボールの軌道を的確に捉える眼の使い方を習得してほしい。（First-Pitch編集部）