【ＧＩＦＴ 第7話】伍鉄、昊との接し方に悩む 広江からある提案受ける
【モデルプレス＝2026/05/24】俳優の堤真一が主演を務めるTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」（毎週日曜よる9時〜）の第7話が、24日に放送される。
【写真】35歳イケメン俳優、車いすラグビー選手熱演
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
中山（八村倫太郎）と坂東（越山敬達）の姉・青葉（生越千晴）が結婚。ブルズの面々も結婚式に出席し、祝福する。
日本選手権まで60日。「打倒シャーク」を目標に掲げる伍鉄（堤真一）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招き戦術を練る。その一方で、父親として息子の昊（玉森裕太）とどう接したらいいかわからない。そんな伍鉄に元妻・広江（山口智子）は、一緒に住むことを提案する。
そんな中、珍しく元気がないキャプテン・立川（細田善彦）。涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内での孤独を打ち明けられるが、涼もまた行方不明の父親のことで苦しんでいた。
親子関係に正解はあるのか？ぶつかり合いが生むものとは？
（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
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◆堤真一主演「ＧＩＦＴ」
天才“すぎる”頭脳を持った宇宙物理学者の主人公・伍鉄文人（堤）が、ひょんなことから車いすラグビーの弱小チーム「ブレイズブルズ」と出会い、チームに立ちはだかる難問の答えを導き出しながら、自身の抱える難問とも向き合っていく。暗闇を生きてきたすべての人たちへ、神様がくれた“愛”という名のギフトの物語。
◆「ＧＩＦＴ」第7話あらすじ
中山（八村倫太郎）と坂東（越山敬達）の姉・青葉（生越千晴）が結婚。ブルズの面々も結婚式に出席し、祝福する。
日本選手権まで60日。「打倒シャーク」を目標に掲げる伍鉄（堤真一）は、元シャークのブラッドリー（澤井一希）を練習に招き戦術を練る。その一方で、父親として息子の昊（玉森裕太）とどう接したらいいかわからない。そんな伍鉄に元妻・広江（山口智子）は、一緒に住むことを提案する。
そんな中、珍しく元気がないキャプテン・立川（細田善彦）。涼（山田裕貴）は立川から病気への不安や家庭内での孤独を打ち明けられるが、涼もまた行方不明の父親のことで苦しんでいた。
親子関係に正解はあるのか？ぶつかり合いが生むものとは？
（modelpress編集部）
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