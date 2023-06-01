【今日の献立】2026年5月23日(土)「やわらかイカのトマト煮」
プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「やわらかイカのトマト煮」 「フライド大根」 「焼き白菜のシーザーサラダ」 の全3品。
イカのトマト煮をメインに。ニンニクがきいて、お酒が飲みたくなる献立です。
【主菜】やわらかイカのトマト煮
ワインにも合う一品。バゲットを添えてどうぞ。
調理時間：30分
カロリー：414Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
スナップエンドウ 8本 ニンニク (みじん切り)1片分
白ワイン 50ml
水煮トマト (缶)200g
顆粒スープの素 小さじ2
塩コショウ 少々
パセリ (みじん切り)適量 オリーブ油 適量 バゲット 適量
玉ネギは粗みじん切りにする。スナップエンドウはヘタと筋を取る。分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、ザルに上げて水気をきる。
2. 玉ネギがしんなりしたら白ワインを加え、煮たったら、水煮トマト、顆粒スープの素を加えて、蓋をして10分程煮込む。
水煮トマトがホールの場合は、手でつぶしながら加えて下さい。
3. イカの胴とスナップエンドウを加えてさらに3分程煮て火を通し、塩コショウで味を調える。器に盛ってバゲットを添え、パセリを散らす。
【副菜】フライド大根
フライドポテトよりもヘルシー！！ 下味をしっかりつけるのがポイントです。
調理時間：15分
カロリー：223Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
顆粒スープの素 小さじ1
水 小さじ2
ニンニク (すりおろし)1/2片分
小麦粉 適量 塩 少々
パセリ (飾り)適量 揚げ油 適量
【副菜】焼き白菜のシーザーサラダ
ニンニク風味のドレッシングで、白菜がおいしく食べられます。
調理時間：10分
カロリー：373Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
ベーコン 2枚
＜ドレッシング＞
マヨネーズ 大さじ3
牛乳 大さじ1
レモン汁 小さじ1
粉チーズ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)1/2片分
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
温泉卵 2個
パセリ (みじん切り)適量 オリーブ油 適量
2. 器に白菜、ベーコン、温泉卵を盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかけ、パセリを散らす。
イカのトマト煮をメインに。ニンニクがきいて、お酒が飲みたくなる献立です。
【主菜】やわらかイカのトマト煮
ワインにも合う一品。バゲットを添えてどうぞ。
©Eレシピ
調理時間：30分
カロリー：414Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）イカ 1パイ 玉ネギ 1個
スナップエンドウ 8本 ニンニク (みじん切り)1片分
白ワイン 50ml
水煮トマト (缶)200g
顆粒スープの素 小さじ2
塩コショウ 少々
パセリ (みじん切り)適量 オリーブ油 適量 バゲット 適量
【下準備】イカは胴と足がくっついている所を引っ張ってはずし、足を持って胴から引き抜く。胴は水洗いして軟骨を抜き取り、幅2cmの輪切りにする。足は目の際で切り落とし、くちばしを取って食べやすい大きさに切る。 胴と足は分けておく。
©Eレシピ
玉ネギは粗みじん切りにする。スナップエンドウはヘタと筋を取る。分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、ザルに上げて水気をきる。
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【作り方】1. 鍋にオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら、イカの足と玉ネギを加えて中火で炒める。
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2. 玉ネギがしんなりしたら白ワインを加え、煮たったら、水煮トマト、顆粒スープの素を加えて、蓋をして10分程煮込む。
©Eレシピ
水煮トマトがホールの場合は、手でつぶしながら加えて下さい。
3. イカの胴とスナップエンドウを加えてさらに3分程煮て火を通し、塩コショウで味を調える。器に盛ってバゲットを添え、パセリを散らす。
©Eレシピ
【副菜】フライド大根
フライドポテトよりもヘルシー！！ 下味をしっかりつけるのがポイントです。
©Eレシピ
調理時間：15分
カロリー：223Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）大根 1/4本 ＜下味＞
顆粒スープの素 小さじ1
水 小さじ2
ニンニク (すりおろし)1/2片分
小麦粉 適量 塩 少々
パセリ (飾り)適量 揚げ油 適量
【下準備】大根は皮をむき、スティック状に切る。抗菌袋に＜下味＞の材料と大根を入れ、袋の外からもんで味をなじませる。揚げ油を170℃に予熱する。
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【作り方】1. 大根に小麦粉をまぶし、170℃の揚げ油できつね色になるまで揚げ、油をきる。器に盛って塩を振り、パセリを添える。
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【副菜】焼き白菜のシーザーサラダ
ニンニク風味のドレッシングで、白菜がおいしく食べられます。
©Eレシピ
調理時間：10分
カロリー：373Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター 山下 和美
材料（2人分）白菜 1/8個
ベーコン 2枚
＜ドレッシング＞
マヨネーズ 大さじ3
牛乳 大さじ1
レモン汁 小さじ1
粉チーズ 大さじ1
ニンニク (すりおろし)1/2片分
塩 少々
粗びき黒コショウ 少々
温泉卵 2個
パセリ (みじん切り)適量 オリーブ油 適量
【下準備】白菜はバラバラにならないように根元を付けたまま縦に2等分する。ベーコンは細切りにする。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。
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【作り方】1. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、白菜を入れて両面に焼き目が付くまで焼く。白菜を取り出したら、ベーコンを入れてカリカリになるまで炒める。
©Eレシピ
2. 器に白菜、ベーコン、温泉卵を盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかけ、パセリを散らす。
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