プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「やわらかイカのトマト煮」 「フライド大根」 「焼き白菜のシーザーサラダ」 の全3品。
イカのトマト煮をメインに。ニンニクがきいて、お酒が飲みたくなる献立です。

【主菜】やわらかイカのトマト煮
ワインにも合う一品。バゲットを添えてどうぞ。

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調理時間：30分
カロリー：414Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

イカ  1パイ 玉ネギ  1個
スナップエンドウ  8本 ニンニク  (みじん切り)1片分
白ワイン  50ml
水煮トマト  (缶)200g
顆粒スープの素  小さじ2
塩コショウ  少々
パセリ  (みじん切り)適量 オリーブ油  適量 バゲット  適量

【下準備】

イカは胴と足がくっついている所を引っ張ってはずし、足を持って胴から引き抜く。胴は水洗いして軟骨を抜き取り、幅2cmの輪切りにする。足は目の際で切り落とし、くちばしを取って食べやすい大きさに切る。 胴と足は分けておく。

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玉ネギは粗みじん切りにする。スナップエンドウはヘタと筋を取る。分量外の塩を入れた熱湯で1〜2分ゆで、ザルに上げて水気をきる。

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【作り方】

1. 鍋にオリーブ油とニンニクを入れ、弱火にかける。香りがたったら、イカの足と玉ネギを加えて中火で炒める。

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2. 玉ネギがしんなりしたら白ワインを加え、煮たったら、水煮トマト、顆粒スープの素を加えて、蓋をして10分程煮込む。

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水煮トマトがホールの場合は、手でつぶしながら加えて下さい。
3. イカの胴とスナップエンドウを加えてさらに3分程煮て火を通し、塩コショウで味を調える。器に盛ってバゲットを添え、パセリを散らす。

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【副菜】フライド大根
フライドポテトよりもヘルシー！！　下味をしっかりつけるのがポイントです。

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調理時間：15分
カロリー：223Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

大根  1/4本 ＜下味＞
  顆粒スープの素  小さじ1
  水  小さじ2
  ニンニク  (すりおろし)1/2片分
小麦粉  適量 塩  少々
パセリ  (飾り)適量 揚げ油  適量

【下準備】

大根は皮をむき、スティック状に切る。抗菌袋に＜下味＞の材料と大根を入れ、袋の外からもんで味をなじませる。揚げ油を170℃に予熱する。

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【作り方】

1. 大根に小麦粉をまぶし、170℃の揚げ油できつね色になるまで揚げ、油をきる。器に盛って塩を振り、パセリを添える。

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【副菜】焼き白菜のシーザーサラダ
ニンニク風味のドレッシングで、白菜がおいしく食べられます。

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調理時間：10分
カロリー：373Kcal
レシピ制作：フードコーディネーター　山下 和美

材料（2人分）

白菜  1/8個
ベーコン  2枚
＜ドレッシング＞
  マヨネーズ  大さじ3
  牛乳  大さじ1
  レモン汁  小さじ1
  粉チーズ  大さじ1
  ニンニク  (すりおろし)1/2片分
  塩  少々
  粗びき黒コショウ  少々
温泉卵  2個
パセリ  (みじん切り)適量 オリーブ油  適量

【下準備】

白菜はバラバラにならないように根元を付けたまま縦に2等分する。ベーコンは細切りにする。＜ドレッシング＞の材料を混ぜ合わせる。

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【作り方】

1. フライパンにオリーブ油を中火で熱し、白菜を入れて両面に焼き目が付くまで焼く。白菜を取り出したら、ベーコンを入れてカリカリになるまで炒める。

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2. 器に白菜、ベーコン、温泉卵を盛り合わせ、＜ドレッシング＞をかけ、パセリを散らす。

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