NuBra新商品「エアリー」登場♡ムレにくい快適ヌーブラに注目

これからの暑い季節、インナーのムレやベタつきが気になる…そんな悩みに寄り添うNuBraの新商品「ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー」が登場♡2026年5月14日（木）より発売される新作は、汗を逃す新構造と軽量設計で、さらっと快適な着け心地を実現。ファッションをもっと自由に楽しみたい女性にぴったりの進化系ヌーブラです♪

汗を逃がす新構造に注目

ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー

価格：6,985円(税込)

サイズ：A～E

「ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー」は、従来のヌーブラの課題だった“ムレ”や“汗によるベタつき”を軽減するために開発された新モデル。

バスト下部分には、独自設計の“三日月形吸汗ポケット”を配置。カップ内に溜まりやすい汗を外へ逃がすことで、粘着力をキープしながら快適な着け心地を叶えます。

暑い日でもさらっとしたフィット感が続くのが魅力です♡

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軽量化＆ブラックカラー登場

2016年発売以来人気を集めてきた「ヌーブラ・シームレスイージーフィット」が、さらに進化。

従来モデルと比較して約15％軽量化され、より自然なフィット感を実現しました。

また、多くの要望が寄せられていたブラックカラーも新登場♡

モカとブラックの2色展開で、透け感を気にせずファッションに合わせやすいラインナップになっています。

販売店舗＆発売日情報

「ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー」は、2026年5月14日（木）14時頃より販売開始。

【主な販売店】

ヌーブラ公式オンラインストア/ヌーブラショップ楽天市場店/ヌーブラショップヤフー店/Qoo10店/Amazon店/ZOZOTOWN/マルイウェブチャネル/ONWARD CROSSET など

※ヌーブラショップ西銀座店は5月16日から販売開始

※商品ページ公開日時はサイトにより異なります。

夏のインナー悩みを快適に♡

ムレや汗による不快感を軽減しながら、軽やかな着け心地を叶える「ヌーブラ・シームレスイージーフィット エアリー」。

機能性だけでなく、ブラックカラー追加でファッション性もアップした注目の新商品です♡

これからの薄着シーズンに向けて、快適さもおしゃれも妥協したくない方はぜひチェックしてみてください♪