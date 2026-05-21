歯みがき後1分、舌苔を絡め取るフック繊維！ SHIKIEN「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」

記事ポイント 歯みがきに約1分を加えるだけの舌ケア習慣をSHIKIENが公式HPで公開舌表面の舌苔は歯みがきでは除去できず、専用の舌ブラシによるケアが必要子ども用・大人用それぞれ希望小売価格638円（税込）で展開 歯みがきに約1分を加えるだけの舌ケア習慣をSHIKIENが公式HPで公開舌表面の舌苔は歯みがきでは除去できず、専用の舌ブラシによるケアが必要子ども用・大人用それぞれ希望小売価格638円（税込）で展開

子どもの口臭が気になりながらも、日々の育児のなかで具体的な対策を取れていない保護者は少なくありません。

舌ブラシの製造販売を専門とするSHIKIENは、仕上げみがきの最後に舌ブラシによるケアを組み込む「歯みがき＋約1分」の新習慣を、2026年5月21日に公式HPで公開します。

歯みがきだけでは届かない舌苔へのアプローチが、口臭リスクの軽減につながるとして、歯科の専門家からも舌ケアの重要性が改めて注目を集めています。

SHIKIEN「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」





対象：子どもカラー：全2色希望小売価格：638円（税込）

舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kidsは、SHIKIENが展開する子ども向けの舌ブラシです。

ハンドル部に柔らかな樹脂素材が採用されており、子どもが安心して使える設計になっています。

W-1シリーズのなかでも舌への当たりが特に優しく、使用時の舌触りが心地よい点が特長です。

歯みがきや歯科検診の普及によって、児童（主に小学生）の虫歯の数は昭和の時代や平成半ばごろの子どもたちと比べて劇的に減少しています。

一方で「噛む力が弱まっている」「歯周病が増えている」「口臭に悩む子どもが減っていない」といった別の課題が歯科の専門家から指摘されており、口腔ケアの新たな視点として舌ケアへの関心が高まっています。

歯みがきだけでは落とせない舌苔の問題





口臭の一因とされる舌表面の汚れ（舌苔）は、歯面と舌では清掃に必要なアプローチが根本的に異なるため、歯ブラシだけでは十分に除去できないことが指摘されています。

舌苔は舌乳頭の細かな隙間に入り込んだ汚れで、専用の舌ブラシによるケアが必要です。

舌ケアの有無によって口腔内環境が改善されることは、さまざまな研究でも報告されています。

子どもの口腔ケアにおいて課題となるのは「続けられる形が整っていないこと」です。

必要性は認識されていても、新たな手間が加わると実践が敬遠されやすくなります。

SHIKIENはこの課題に対し、既存の仕上げみがきの流れにそのまま組み込む方法を提案しています。

仕上げみがきに組み込む「歯みがき＋約1分」

SHIKIENが提案する舌ケア習慣のポイントは、毎日の仕上げみがきの最後に舌ブラシを使うだけという手軽さにあります。

追加で必要な時間は約1分程度で、舌ブラシ1本があれば特別な準備は不要です。

歯みがき後の流れでそのまま実施できるため、時間的・心理的な負担を最小限に抑えながら継続しやすい設計になっています。

この習慣を続けることで、口腔内環境の安定化と口臭リスクの軽減が期待されます。

保護者が仕上げみがきのタイミングに舌ケアを組み込むことで、子どもとのコミュニケーションの時間にもなります。

子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids





希望小売価格：638円（税込）カラー：全2色ハンドル素材：柔らかな樹脂素材繊維形状：フック形状の極細ナイロン繊維

子ども用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kidsは、ハンドル部に柔らかな樹脂素材を採用し、口のなかで当たっても安心な仕様になっています。

フック形状の極細ナイロン繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み、舌苔を効率よく絡め取る構造です。

W-1シリーズのなかでも舌への負担が少なく、初めて舌ブラシを使う子どもにも取り入れやすいモデルです。

大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM





希望小売価格：638円（税込）カラー：全4色繊維本数：片面約8,000本繊維形状：フック形状の極細ナイロン繊維（特殊加工）

大人用 舌みがきスムーザーW-1 PREMIUMは、特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本配置されたモデルです。

フック形状の繊維が舌乳頭の間にあらゆる角度で入り込み、舌苔をしっかりと絡め取ります。

全4色展開で、希望小売価格は638円（税込）です。

仕上げみがきを担う保護者が子どもと同じタイミングで使うことで、親子で舌ケアを習慣化しやすい環境が整います。

歯みがきに「＋約1分」の舌ブラシケアを加えることで、歯ブラシだけでは届かない舌苔へのアプローチが可能になります。

子ども用と大人用がそれぞれ638円（税込）で展開されており、親子で同時に始めやすい価格帯に設定されています。

舌ケアに関する詳細な情報はSHIKIEN公式HPに掲載されています。

SHIKIEN「舌みがきスムーザーW-1 PREMIUM for Kids」の紹介でした。

よくある質問

Q. 子ども用と大人用の舌みがきスムーザーW-1 PREMIUMの違いは何ですか？

A. 子ども用はハンドル部に柔らかな樹脂素材が採用されており、安全性と舌への優しい当たり心地が重視された設計です。

大人用は特殊加工された極細ナイロン繊維が片面に約8,000本配置されており、より高い舌苔除去力に対応しています。

カラー展開は子ども用が全2色、大人用が全4色です。

Q. 舌ケアを行うタイミングはいつが適切ですか？

A. SHIKIENは、毎日の歯みがき（仕上げみがき）の最後に舌ブラシを使用する方法を案内しています。

歯みがき後の流れでそのまま実施でき、追加時間は約1分程度です。

新たなルーティンを設けるのではなく、既存の歯みがき習慣に組み込む形で継続しやすい点が特長です。

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