キスマイ千賀健永、パーマかけた新ヘアに反響続々「色気ある」「何でも似合う」

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【モデルプレス＝2026/05/21】Kis-My-Ft2の千賀健永が5月20日、自身のInstagramを更新。新しいヘアスタイルを公開し反響を呼んでいる。

【写真】35歳STARTOタレント「色気ある」雰囲気がらりの新ヘア

◆千賀健永、パーマでイメチェン


千賀は「＃パーマあてた」「＃パーマあてたって今の人言わないか」「＃セットした感じに起きた瞬間なるのがたまらん」などとハッシュタグを付け、写真を複数枚投稿。セットしたての髪やパーマをかけている最中のショットを公開した。センター分けの髪型はそのままに、毛先に緩いウェーブをかけ、これまでのストレートヘアのシャープな印象からソフトな印象にイメージチェンジしている。

◆千賀健永の投稿に反響


この投稿に「大人っぽくて素敵」「セット楽になりますよね」「カッコよすぎ」「髪型真似したい」「色気ある」「何でも似合う」「パーマかけてる最中でもイケメン」など反響が寄せられている。（modelpress編集部）



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