中国では人型ロボットが30分に1台のペースで量産されている。その正体はロボット産業ではなく、ドローンとEVが20年かけて育てた量産モーター産業の最終形態だ。日本工業大学大学院技術経営研究科の田中道昭教授は「中国の脅威は本物だが、日本には工場自動化で50年磨いた精度・信頼性・現場改善文化がある。この資産を“学習し続ける組織”に接続し直せれば、日本の製造業は再び世界の主役になれる」という――。（第2回／全5回）

■「30分に1台、自動化率92％」の衝撃

2026年の春節（2月後半）、中国のテレビで放映されたヒューマノイドの映像が大きな話題となった。複数のヒューマノイドが舞台上で整然と隊列を組み、人間の演者と同期しながら、テンポを外すことなく、転倒もなく、滑らかに動き続けていた。その光景は、単なるデモンストレーションの成功というよりも、「身体がすでに制御されている」という事実を視覚的に突きつけるものだった。多くの人はその映像を「エンターテインメント」として受け止めたかもしれない。しかし、本当に見るべきは視覚的な完成度ではなく、その背後にある技術構造である。

写真提供＝CCTV+／VCG／アフロ 2026年2月16日、中国・北京で開催された中国メディアグループ（CMG）の2026年春節ガラで行われたロボット武術パフォーマンスの様子 - 写真提供＝CCTV+／VCG／アフロ

あの春節演武から、わずか3カ月がたった。

その間に何が起きたか。世間が春節演武の映像を「派手なデモンストレーション」として消費していた間に、中国のヒューマノイド産業は、決定的な段階に入っていた。

筆者は20日、『フィジカルAIの衝撃 「身体をもった人工知能」は2030年の世界をどう変えるか』（朝日新聞出版）を上梓した。そこで紹介している一例を挙げよう。

2026年3月29日、中国・広東省仏山市で、国内初となる年産1万台超のヒューマノイド量産ラインが稼働を開始した。東方精工と、ユニコーン企業（評価額10億ドル以上の未上場企業）であるLeju Roboticsが共同で整備したこのラインは、ヒューマノイドを30分に1台のペースで組み上げる。重要工程の自動化率は92％、組立精度は0.02ミリメートル以内。24の精密組立工程、77の検査工程、41の実使用試験工程が組み込まれている。仏山市はもともと産業用ロボット、減速機、サーボモーターのサプライチェーンが充実した地域だ。その上に、回転寿司のレーンを流れる寿司のように、ヒューマノイドが次々と組み上がっていく。

■出荷シェア78％を中国が独占した

同じ3月、中国の智元機器人（AgiBot）がヒューマノイド累計1万台生産を達成したと発表した。AgiBotが5000台から1万台に到達するのに要した期間は、わずか3カ月。それ以前の生産フェーズと比べて、生産速度は4倍以上に加速している。

英国の調査会社オムディアが2026年4月に発表したデータによれば、2025年の世界ヒューマノイド出荷台数は1万3317台。世界上位3社をすべて中国企業が占め、合計で世界全体の約78％を支配した。1位AgiBot5168台、2位宇樹科技（ユニツリー）4200台、3位優必選（UBTech）1000台。米国勢はテスラ、Figure AI、Agility Roboticsがそれぞれ約150台にとどまった。

田中道昭『フィジカルAIの衝撃』（朝日新聞出版）

そして4月9日、台湾の調査会社トレンドフォースは「2026年の中国ヒューマノイド生産量は前年比94％増。UnitreeとAgiBotの2社で国内出荷の約80％を占める」と予測を発表した。

同じ4月9日、決定的な動きがあった。Unitreeが上海証券取引所のSTAR市場（中国版ナスダックに相当する科創板）にIPO（新規株式公開）申請を受理されたのである。同社の目論見書によれば、2025年にヒューマノイドの売上が四足歩行ロボットの売上を初めて上回り、全体の51％超を占めた。ヒューマノイドは、もはや四足歩行ロボットの「次世代候補」ではない。中国ロボット産業の本流に押し上げられている。

■「一万台が同じ品質で動く」重要な意味

価格水準も衝撃的だ。Unitreeが2025年末に発表した最新モデル「R1」は、わずか5900ドル（約88万円）から。テスラOptimus Gen3の予想価格（2〜3万ドル）の約4分の1、Boston Dynamics Atlasの推定価格（14万ドル）の約4％である。

本書でも指摘しているが、1台のロボットが美しく動くことと、1万台のロボットが同じ品質で動くことは、まったく異なる技術的課題である。前者は研究の成果であり、後者は産業の成熟を意味する。中国は、明らかに後者の段階に入った。

問題は、なぜ中国はここまで一気にこの段階に到達できたのか、である。答えは、世間が探している場所――ロボット産業の内部――には、ない。中国のヒューマノイドは、ロボット産業の延長として登場したのではない。

その出自は、ドローンと電気自動車（EV）である。

これが、本稿が日本の経営者に最も伝えたい構造命名だ。世間に流通しているヒューマノイド議論のほぼすべてが、この一点を見落としている。

ドローンの世界では、2006年に深圳で創業されたDJI（大疆創新）が、世界の民生用ドローン市場で約7割のシェアを握ってきた。同社が20年近くにわたって積み上げてきた技術――軽量化、高速モーター制御、姿勢安定アルゴリズム、量産プロセスのノウハウ――は、いまヒューマノイドに直接転用されている。空中で姿勢を保ち続けるドローンと、地上で二足歩行を続けるヒューマノイドは、技術的に近い親戚なのである。

■日本のロボットとは設計哲学がぜんぜん違う

EVの世界では、深圳のBYDが2025年に新車販売世界1位に躍り出た。寧徳時代（CATL）は世界最大の車載電池メーカーとなった。これら中国EV企業が積み上げてきた電池の量産技術、モーターの量産技術、車両制御ソフトウェアの蓄積も、すべてヒューマノイドの「身体」に転用可能である。

写真＝iStock.com／LewisTsePuiLung ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／LewisTsePuiLung

つまり、中国製ヒューマノイドは「ロボッティクスの延長」ではなく、「モーター産業の進化」である。

ここに決定的な意味がある。ドローンもEVも、もともと「量産前提」の産業だからだ。設計思想の根幹に、「数千台、数万台を低コストで作る」発想が組み込まれている。「軽く、安く、大量に、しかし精密に」という設計哲学が、産業のDNAとして既に存在する。

その設計哲学がそのままロボットに転用された結果、いまユニツリーH1の量産が進み、AgiBotが累計1万台に到達し、Unitree R1が5900ドルという衝撃価格を実現している。

一方、日本のロボット産業はどう作られてきたか。日本のロボット産業の主戦場は、長らく産業用ロボットだった。ファナック、安川電機、川崎重工業、三菱電機といった企業群が、年間出荷数千〜数万台規模、1台数百万円から数千万円という価格帯で、世界最高水準の精度と耐久性を磨いてきた。素晴らしい産業である。しかし、その設計思想は「量産前提」というよりも「精密前提」であった。出荷台数より、1台1台の精度と寿命を最優先する文化である。

■「精密前提」と「量産前提」の決定的な断層

ここで日本の経営者にとって、極めて深刻な事実を直視しなければならない。

日本がドローンとEVで中国に大きく後れを取ったツケが、いまヒューマノイドという最終形態で表面化している。

日本のドローン産業は、規制の遅れと国内需要の薄さで世界から大きく後れた。日本のEV戦略は、ハイブリッド路線の成功体験が逆に純EV転換を遅らせた。これらは個別産業の遅れではなく、「量産モーター産業全体での遅れ」だった。そしてその遅れが、いまヒューマノイドという最終形態で目に見える形になっている。

世間では「ヒューマノイドで日本がどう戦うか」が議論されているが、問いの設定そのものが浅い。ヒューマノイドは、ドローン・EVで磨かれた量産モーター技術が結実した産業の最終形態にすぎない。ヒューマノイド単体で戦略を考えても、上流の構造で既に勝負がついている可能性がある。

写真＝iStock.com／SweetBunFactory ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／SweetBunFactory

書籍『フィジカルAIの衝撃』が示す決定的な命題――「フィジカルAIとは『知能より先に身体を制御した者が勝つゲーム』である」――の意味は、ここにある。中国はまず身体の工学を大量に実装し、そのうえで人工知能を載せている。そして、その「身体」を作る技術基盤は、ロボット産業の中にではなく、ドローンとEVという量産モーター産業の中で育てられてきたのである。

■知能より先に身体を制した者が勝つ

しかし――日本の製造業がここで諦める必要は、ない。ここからが本稿の本論である。

日本の製造業が世界最高水準に達したのは、FA（Factory Automation、工場自動化）の領域である。発想は明快だった。「環境をロボットに合わせる」。工場のレイアウトを整備し、部品の位置を固定し、ロボットが誤作動しない条件を整える。この発想が、ファナック、安川電機、三菱電機を世界の頂点に押し上げた。精度、再現性、耐久性――FAの50年が積み上げた資産は、世界に類を見ない。

ただし、その強みは同時に制約でもある。定型環境を前提とした設計思想は、非定型な環境には適応しにくい。

一方、中国が目指すのはPA（Physical Automation、物理的自動化）である。発想は真逆だ。「ロボットが人間環境に適応する」。非定型の空間、予測不能な動き、整備されていない床面、そうした条件の中で、身体が自律的に振る舞いを調整する。FAが「設備中心の自動化」なら、PAは「身体中心の自動化」である。

ここで誤解してはならない決定的な点がある。日本がFAで磨いた精度と信頼性は、PA時代においても不可欠な要素である。減速機（ロボットの関節部で回転を減速して大きなトルクを生み出す精密部品）で世界シェアを握るハーモニック・ドライブ・システムズやナブテスコ、サーボモーター（精密に位置と速度を制御するモーター）で世界最高水準を維持する安川電機、認識センサー（機械の目）を握るキーエンスやソニー――これらの日本企業の技術は、世界中のヒューマノイドが動くために不可欠な要素である。テスラOptimusも、Figure 03も、実は内部に日本製の精密部品を多数搭載している。

問題は、その資産をPAの文脈に接続し直す設計思想の転換ができるかどうか、である。

■FAの50年は本当に通用するのか

これは日本の製造業にとって、技術以上に組織と意思決定構造の問題である。FA時代の成功体験が深いほど、PA時代への発想転換は心理的に難しくなる。「環境をロボットに合わせる」という50年の常識を、「ロボットが環境に適応する」という発想に組み替える――これは、50年磨いてきた組織のDNAそのものを書き換える作業に等しい。

第1回記事〈｢日本はAIで完敗｣は大間違い…米国が100兆円投じても手に入らない､ヤマトやトヨタが持つ｢最強の逆転カード｣〉で論じた「学習し続ける現場」という概念は、ここで決定的な意味を持つ。PA時代において「ロボットが環境に適応する」とは、ロボットが現場で学習し続けるということに他ならない。現場で起きた予測不能な事象を、データとして蓄積し、次の判断に活かす――これは第1回で論じた循環そのものである。

日本企業に問われているのは、2つの転換である。

第1に、設計思想の転換。FA（環境をロボットに合わせる）から、PA（ロボットが環境に適応する）へ。ただしFAで磨いた精度・信頼性を捨てるのではなく、それを「学習し続ける身体」という新しい設計思想に接続し直す。

第2に、組織の転換。「現場を整備する組織」から「現場で学習し続ける組織」へ。ここはまさに第1回で論じた論点である。

この2つの転換ができれば、日本がFAで積み上げた資産は、PA時代における最強の優位に変わる。できなければ、その資産は中国製ヒューマノイドのサプライチェーンに組み込まれる「優れた部品」として消費されるだけになる。

写真＝iStock.com／Shutter2U ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／Shutter2U

■ソフトバンク連合が動き出した理由

ここまで厳しい現実を書いてきたが、日本側にも重要な動きが始まっている。

2026年4月13日、ソフトバンクがNEC、ホンダ、ソニーグループと共同で「日本AI基盤モデル開発」新会社を設立すると報じられた。この4社がそれぞれ株式の10％超を握り、三菱UFJ銀行などメガバンク3社、日本製鉄、神戸製鋼所も少額出資、国内ユニコーン企業のプリファードネットワークスも参画する予定だ。注目すべきは、この新会社が工作機械や産業用ロボットとの連携を前提とし、開発段階からメーカーの声を反映した「フィジカルAIの実用化」を目指す点である。

同月15〜17日、東京ビッグサイトでは、日本初のヒューマノイドロボット専門展「ヒューマノイドロボットEXPO」が開催された。少子高齢化による労働力不足の解決策として、ヒューマノイドへの関心が日本でも高まっている証拠である。住友重機械工業、マブチモーター、村田製作所などが参画するKyoHA（京都ヒューマノイドアソシエーション）連合も、本格的な活動を始めている。

これらの動きは、希望の兆しである。

■それでも日本のスピードは遅い

同時に、冷徹に直視すべき事実もある。中国がすでに月間数百台ペースで量産している現実、UnitreeがIPO申請まで進めている現実、ドイツのメルツ首相がフォルクスワーゲン、BMW、メルセデス・ベンツの幹部を率いてUnitreeの杭州拠点を訪問し、産業外交の舞台で中国製ヒューマノイドが既に動いている現実――これらと比較すると、日本側のスピード感は明らかに遅れている。

書籍が警鐘を鳴らすように、もし日本が中国製ヒューマノイドを大量に導入し、日本の現場で実証を行い、そのデータが国外のクラウドに吸い上げられる構造を許してしまえば、日本の現場の暗黙知は他国のロボット人工知能の養分になる。日本の工場、日本の介護施設、日本の病院が、中国のロボット知能を鍛える実験場になる。

かつてスマートフォン時代に「良い部品は日本、利益とルールは海外」という敗北パターンを経験したように、ヒューマノイドの時代に同じ轍を踏むリスクが、いまそこにある。

写真＝iStock.com／ipopba ※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／ipopba

■現場の暗黙知を誰に学習させるのか

中国製ヒューマノイドは、世間で言われるような単純な脅威ではない。それは、ドローンとEVを経由して中国が20年かけて蓄積した量産モーター産業の総合力が、人型という最終形態に結実した姿である。日本がドローン・EVで後れを取ったツケが、いまヒューマノイドで表面化している。

しかし、日本にもまだ資産がある。FAで50年磨いた精度・信頼性・現場改善文化、減速機・サーボモーター・センサーで世界の頂点に立つ部品技術、そして第1回で論じた「学習し続ける現場」の文化――これらは中国がまだ持っていない資産である。

問われているのは、これらの資産をどう接続し直すか、である。

ヒューマノイドを「作れるか」が問われているのではない。書籍が示すように、本当に問われているのは、日本の現場データ、日本の技能、日本の安全設計思想を、自らのロボットの脳にどう組み込むのか、である。

2026年は、その選択の年である。中国製ヒューマノイドが日本の現場に到来する未来は、もはや遠い未来ではない。30分に1台のペースで組み上がる工場が、すでに広東省で稼働している。

次回は、フィジカルAI時代の覇者として世界の注目を集めるエヌビディアの正体を解明する。ジェンスン・フアン率いるこの企業は、なぜ「フィジカルAIの世界をつくる会社」と呼ばれるのか――その構造を読み解いていく。（第3回につづく）

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田中 道昭（たなか・みちあき）

日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント

専門は企業・産業・技術・金融・経済・国際関係等の戦略分析。日米欧の金融機関にも長年勤務。主な著作に『GAFA×BATH』『2025年のデジタル資本主義』など。シカゴ大学MBA。テレビ東京WBSコメンテーター。テレビ朝日ワイドスクランブル月曜レギュラーコメンテーター。公正取引委員会独禁法懇話会メンバーなども兼務している。

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（日本工業大学大学院技術経営研究科教授、戦略コンサルタント 田中 道昭）