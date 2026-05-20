スザンヌ「息子中学校はじめての運動会」豪華弁当公開「おかずぎっしりで美味しそう」「卵焼き上手」と反響
【モデルプレス＝2026/05/20】タレントのスザンヌが5月19日、自身のInstagramを更新。息子の運動会のために作ったという弁当を披露し、話題を呼んでいる。
【写真】39歳美女タレント「卵焼き上手」息子中学校はじめての運動会弁当
スザンヌは「さいきんのうれしいあれこれ」と題し、日々の様子を多数投稿。その中で「息子中学校はじめての運動会」「いつものお弁当だけど卵焼きが上手にできて嬉しいな」とつづり、グラウンドから撮影した青空とともに、弁当の写真を公開している。
3人分の弁当とチェリーやいちごが詰まったデザートの容器の写真で、弁当には大きな卵焼きや肉やソーセージ、からあげなどがびっしりと詰められている。スザンヌは息子の運動会について「心も体も成長したみんなを応援できてしあわせ みんなかっこよかったかわいかったな」と感慨を記している。
この投稿に、ファンからは「息子さん喜びますね」「食べ応えある」「愛情いっぱい」「フルーツが豪華」「おかずぎっしりで美味しそう」「卵焼き上手」といった声が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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【写真】39歳美女タレント「卵焼き上手」息子中学校はじめての運動会弁当
◆スザンヌ、運動会の弁当公開
スザンヌは「さいきんのうれしいあれこれ」と題し、日々の様子を多数投稿。その中で「息子中学校はじめての運動会」「いつものお弁当だけど卵焼きが上手にできて嬉しいな」とつづり、グラウンドから撮影した青空とともに、弁当の写真を公開している。
◆スザンヌの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「息子さん喜びますね」「食べ応えある」「愛情いっぱい」「フルーツが豪華」「おかずぎっしりで美味しそう」「卵焼き上手」といった声が寄せられている。
スザンヌは、2011年にプロ野球コーチの斉藤和巳と結婚し、2014年1月に第1子となる男児を出産。2015年3月に所属事務所を通じて斉藤との離婚を発表した。（modelpress編集部）
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