「日常からの脱出」というモデル名がロックな新型ゲッタウェイ。日本での発売も期待

2026年4月2日、スバルは「ニューヨーク国際オートショー2026」にて、新型3列SUV「ゲッタウェイ」を世界初公開しました。



販売店に届いているユーザーからの反響について、スバルディーラーに問い合わせてみました。

「get away（日常からの脱出）」と名付けられたこの新型車は、「ソルテラ」「トレイルシーカー」「アンチャーテッド」に続くスバルのBEV（バッテリー電気自動車）シリーズ第4弾モデルとしてデビューしました。

【画像】これがスバルの「新型7人乗りSUV ゲッタウェイ」です！ 画像で見る（30枚以上）

スバルとトヨタが「もっといいクルマづくり」を目指して、互いに強みとする技術や知見を持ち寄り、両社のエンジニアが切磋琢磨しながら共同開発しており、2026年後半以降に米国市場で導入を予定しています。

ゲッタウェイという車名には「気分転換に出かけること」という意味があり、家族や友人と一緒に冒険へ繰り出し、豊かな時間を過ごしてほしいという想いが込められています。

ゲッタウェイの外観は、先進性と存在感のある佇まいを表現しており、内装については、インパネまわりの造形をすっきりとした横基調とし、開放的で居心地のよい室内空間を表現しています。

また、スバルのBEVとして初となる3列シートを採用しており、最大7人の乗車も可能です。

その結果、全列で大人がゆったりと過ごせる広さを確保しており、電動格納式の3列目シートを倒せば、広大なラゲッジスペースが出現し、多人数での長距離移動を快適にサポートします。

走行性能は、前後に高出力モーターを搭載し、システム最大出力420馬力を発生。BEVならではのレスポンスよくトルクを発生させる特性を活かし、リニアで伸びのある加速を実現しています。

サスペンションや電動パワーステアリングのセッティングやAWD（全輪駆動）制御には、スバルが培った技術を取り入れ、意のままに操ることができる走りをもたらします。

バッテリー容量は77kWhと95.8kWhの2種類を用意し、多様な用途やライフスタイルに対応。95.8kWhのモデルでは、一充電航続可能距離（開発試算値）約300マイル（約480km）以上を確保し、スバルのBEVラインナップにおいて最大となっています。

また、バッテリーには「プレコンディショニング」機能を搭載。低温下においても最適な温度を保つことで、充電時間の短縮を実現しています。

充電残量10％から80％までの急速充電時間は約30分です。

なお、充電は北米の充電規格（NACS）を採用しています。

ゲッタウェイは2026年後半以降の米国市場導入を予定しており、現時点では日本市場への導入は未定です。

インパクトのある外観やモデル名の新型ゲッタウェイについて、4月下旬に首都圏にあるスバルディーラーに現在の状況を問い合わせてみました。

「『ネット記事で見たのだが、日本には導入されないのか』あるいは『実車が見られる場所があったら教えて欲しい』といったお問い合わせをいただいております。

現時点では国内導入は未定なので、実車も日本国内にはありません（数週間前にワールドプレミアしたばかりなので……とのこと）」

他のスバルディーラーにも問い合わせてみました。

「『価格が知りたい』『ボディサイズを知りたい』『日本で販売する予定はあるのか』といったお問い合わせをいただいております。

ゲッタウェイというモデル名もさることながら、印象に残るクルマだという意見が社内でもあります。

個人的にも日本国内で販売してくれることを期待しています」

アメ車っぽさを残しつつも、良い意味でスバルらしくないというか、印象に残るモデルです。

インパクトの強いモデルだけに、日本市場での販売を期待したいところです。