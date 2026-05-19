EXILE B HAPPYによる新曲「EXILE B おっぱっぴー 〜風の船〜 (feat. 小島よしお)」のMVが公開された。

LDHが繰り出すキッズ・エンタテインメント・プロジェクトから誕生したスペシャルなユニット”EXILE B HAPPY”と、キッズイベントやYouTube活動で今全国のこどもたちから絶対的な人気を誇る小島よしおとの特別コラボレーション「EXILE B おっぱっぴー」。

4月29日(水)に配信開始された本楽曲は、オリジナルフレーズ「あっぷくぷー」や小島よしおのギャグ「おっぱっぴー」「ピーヤ」など、キャッチーなフレーズとダンスビートが新鮮にグルーヴし、思わず「そんなの関係ねぇ」と叫びたくなる大人気お笑い芸人小島よしおとのスペシャルコラボレーション曲。

MVでは、EXILE B HAPPYと小島よしおとキッズたちが賑やかに共演し、カラフルでハッピーが溢れる世界観の中で、本コラボレーションオリジナルの“遊び心”がふんだんに表現されている。

5月18日(月)にはTBS「CDTVライブ！ライブ！」に出演し、TVフルサイズ初披露を行い、EXILE B HAPPYがキッズダンサーとともに多幸感溢れるステージをパフォーマンスした。

また、番組放送後に公開されたMVと、MV公開記念として配信された前後の生配信を含めて、「元気が出る」「多幸感がすごい」「どこを切り取ってもハッピーすぎる」といった反響があり、ファンと一緒に盛り上がった。