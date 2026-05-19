カンロ「雲グミ」が今年も発売♡幻想的なふわもち食感に癒やされる♪

カンロの人気シリーズ「あの日夢見た」から、“空に浮かぶ雲”をイメージした幻想的な「あの日夢見た雲グミ」が今年も登場♡2026年5月26日（火）より、全国のコンビニエンスストアと駅売店で発売されます。ふわふわ＆もちもちの不思議な食感と、やさしいホワイトソーダ味が楽しめる癒し系グミ。童心にかえるような世界観にも注目です♪

“雲を食べる”ふわもち食感♡

「あの日夢見た雲グミ」は、まるで空に浮かぶ雲をそのまま食べているような“ふわもち食感”が魅力のエアレーショングミ。

口に入れると、ふわっと軽やかな食感ともちっとした弾力が広がり、クセになる味わいに♡

フレーバーは、初夏にもぴったりな「もくもくホワイトソーダ味」。やさしい甘さの中に、ほんのりしゅわっと感を感じられる爽やかな仕上がりです。

グミの白さは酸パウダーで表現されていて、見た目まで本物の雲みたい♪非日常感たっぷりの一粒で、ほっと癒やされる時間を楽しめます。

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いろんな雲の形にワクワク♪

グミ粒は、空に浮かぶ雲をイメージした「もくもく雲型」4種類に加え、シークレット型4種類を含む全8種類を展開。

さらに、出会えたら超ラッキーな“スーパーレア型”「しあわせの紙ひこうき」型も隠れています♡どんな形が入っているか、袋を開ける瞬間からワクワク感を楽しめるのも魅力。

パッケージは、幻想的な“空”の風景を切り取った全3種類。持っているだけでも気分が上がるデザインで、思わず写真を撮りたくなりそうです♪

今年も癒しのグミタイムを♡

あの日夢見た雲グミ

価格：オープン価格（想定小売価格194円前後・税込）

2021年の発売時には、“今までにない食感”と幻想的な世界観が話題となり、瞬く間に完売した「あの日夢見た雲グミ」。再販を望む声に応え、今年もリニューアルして登場します。

子どもの頃に思い描いた“空の雲ってどんな味？”という想像を形にしたようなグミは、自分へのちょっとした癒しタイムにもぴったりです♡

空を眺めたくなる癒しグミ♡

ふわもち食感と幻想的な世界観で、毎年人気を集める「あの日夢見た雲グミ」。忙しい毎日の中でも、ひと粒食べれば気持ちがふわっと軽くなりそうです♡しあわせの紙ひこうき型を探しながら、ちょっぴり特別なおやつ時間を楽しんでみてはいかがでしょうか♪