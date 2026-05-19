◇MLB エンゼルス2×-1アスレチックス(日本時間19日、エンゼル・スタジアム)

エンゼルスが劇的な勝利で連敗を6でストップさせました。打線は8回までノーヒットとノーヒットノーラン目前でしたが、直前で初ヒットが生まれ回避すると、続くザカリー・ネト選手の8号2ランでサヨナラ勝ちを収める奇跡のドラマを見せました。

エンゼルスは12日のガーディアンズとの3連戦に続き、ドジャースとの3連戦でスイープを許し6連敗の状態でこの試合を迎えました。

この6戦では、打線はいずれも2得点以上は取れておらず元気がない状態でした。この日も相手先発J・T・ギン投手の前に沈黙し、10奪三振を喫するなどノーヒットのまま9回の攻防を迎えます。

一方、エンゼルスの投手陣は奮闘。アスレチックス打線を継投で無失点のまま最終9回表にライアン・ゼファジャン投手をマウンドへ送りました。すると1死からヒットと盗塁を許し、得点圏にランナーを背負うとタイムリーを浴び痛恨の失点。その後も四球を2つ出し満塁のピンチを招きますが、最後はチェース・シルセス投手がマウンドに上がり、併殺で切り抜け最少失点でしのぎます。

そしてその裏はノーヒットピッチングを継続していた相手先発のギン投手がそのまま続投。すると先頭のアダム・フレイジャー選手がチーム初安打となるセンター前ヒットで出塁し、続くネト選手が3球目、甘いコースに入ってきたシンカーをとらえ、センター後方フェンスオーバーの一撃。ノーヒットから土壇場で逆転サヨナラ2ランとなりました。

打たれたギン投手はマウンド上で呆然。打ったネト選手は雄たけびをあげながらベースを回り、最後はホームベース上でチームメートから祝福を受けました。エンゼルスは劇的なサヨナラ勝ちで連敗を6で止めました。