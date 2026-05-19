ロジクールのワイヤレスモデルが首位に！ キーボード人気ランキングTOP10 2026/5/19
「BCNランキング」2026年5月4日〜10日の日次集計データによると、キーボードの実売台数ランキングは以下の通りとなった。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 USB接続 スタンダードキーボード ブラック
TK-FCM062BK（エレコム）
3位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
4位 K250 Compact Bluetooth Wireless Keyboard グラファイト
K250GR（ロジクール）
5位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
6位 無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）
7位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
8位 無線静音コンパクトキーボード
TK-FDM115SKTBK（エレコム）
9位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
10位 Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。
1位 Silent Wireless Keyboard K295 グラファイト
K295GP（ロジクール）
2位 USB接続 スタンダードキーボード ブラック
TK-FCM062BK（エレコム）
3位 無線薄型フルキーボード
TK-FDM110TXBK（エレコム）
K250GR（ロジクール）
5位 MK295 Silent Wireless Combo グラファイト
MK295GP（ロジクール）
6位 無線薄型フルキーボード＆マウス
TK-FDM110MBK（エレコム）
7位 無線薄型コンパクトキーボード ブラック
TK-FDP099TBK（エレコム）
8位 無線静音コンパクトキーボード
TK-FDM115SKTBK（エレコム）
9位 Bluetooth 5.0 薄型フルキーボード
TK-FBM120KBK（エレコム）
10位 Silent Wireless Keyboard K295 オフホワイト
K295OW（ロジクール）
＊「BCNランキング」は、全国の主要家電量販店・ネットショップからパソコン本体、デジタル家電などの実売データを毎日収集・集計しているPOSデータベースで、日本の店頭市場の約4割（パソコンの場合）をカバーしています。