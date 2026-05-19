知っておきたいSwitch2の新規格「キーカード」の罠、買ってすぐ遊べない“意外な落とし穴”とは
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、『Switch2「キーカード」完全ガイド：知らないと後悔する5つの注意点と7つの疑問を徹底解説』と題した動画を公開した。
動画では、Switch 2の新規格として登場した「キーカード」の仕組みと、買ってすぐに遊べないという最大の注意点を解説している。
■ キーカードの仕組み
キーカードは従来のゲームカードとは異なり、ゲームデータがほとんど入っておらず、「遊ぶための鍵」として機能する。そのため、本体に挿してすぐに遊ぶことはできず、初回起動時にインターネット経由でデータをダウンロードする必要がある。
■ キーカードのメリット
一方で、「ロード時間の大幅短縮」や100GB級の大作ソフトへの対応といったメリットがある。従来のゲームカードは読み出し速度に物理的な限界があったが、キーカードではデータが本体保存メモリーなどの高速ストレージに保存されるため、サクサク快適に動作すると解説された。
また、ダウンロード版と異なり、物理的な鍵が存在するため、「中古での売買」や「友達とのシェア」がこれまで通り可能である点も大きな魅力として挙げられた。
■ 購入前に知っておくべきデメリットとリスク
一方でデメリットとして、現物が届くまで遊べない「発売日『0時解禁』の壁」や、「本体の容量を消費する」こと、遊ぶたびにカードを挿す必要があること、さらに紛失するとプレイ不可になるリスクなどを指摘し、注意を促している。
■ 気になる「7つの疑問」を徹底検証
動画後半では「気になる7つの疑問」に回答。実際のダウンロード時間の検証では、「FF VII REMAKE INTERGRADE」のような90GB超えの大作ソフトの場合、完了までに約55分かかるという実測データを示した。
また、「オフラインでも遊べるのか」「インストール先は本体とSDカードのどちらが良いか」といった細かな疑問も解消している。
これまでのパッケージ版の常識が覆るキーカードの仕組みは、次世代機を快適に遊ぶために不可欠な知識となりそうだ。
動画では、Switch 2の新規格として登場した「キーカード」の仕組みと、買ってすぐに遊べないという最大の注意点を解説している。
■ キーカードの仕組み
キーカードは従来のゲームカードとは異なり、ゲームデータがほとんど入っておらず、「遊ぶための鍵」として機能する。そのため、本体に挿してすぐに遊ぶことはできず、初回起動時にインターネット経由でデータをダウンロードする必要がある。
■ キーカードのメリット
一方で、「ロード時間の大幅短縮」や100GB級の大作ソフトへの対応といったメリットがある。従来のゲームカードは読み出し速度に物理的な限界があったが、キーカードではデータが本体保存メモリーなどの高速ストレージに保存されるため、サクサク快適に動作すると解説された。
また、ダウンロード版と異なり、物理的な鍵が存在するため、「中古での売買」や「友達とのシェア」がこれまで通り可能である点も大きな魅力として挙げられた。
■ 購入前に知っておくべきデメリットとリスク
一方でデメリットとして、現物が届くまで遊べない「発売日『0時解禁』の壁」や、「本体の容量を消費する」こと、遊ぶたびにカードを挿す必要があること、さらに紛失するとプレイ不可になるリスクなどを指摘し、注意を促している。
■ 気になる「7つの疑問」を徹底検証
動画後半では「気になる7つの疑問」に回答。実際のダウンロード時間の検証では、「FF VII REMAKE INTERGRADE」のような90GB超えの大作ソフトの場合、完了までに約55分かかるという実測データを示した。
また、「オフラインでも遊べるのか」「インストール先は本体とSDカードのどちらが良いか」といった細かな疑問も解消している。
これまでのパッケージ版の常識が覆るキーカードの仕組みは、次世代機を快適に遊ぶために不可欠な知識となりそうだ。
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「真面目に、丁寧に」をモットーに Switch2 や PS5 の最新ニュース、周辺機器、便利設定を解説。ライター歴 15年 以上の経験を活かし、情報の正確さと分かりやすさに徹底的にこだわっています。30年来のゲーマー視点で「知って得する」情報を毎週土曜に配信中。最新情報は YouTube でいち早くお届けしています！