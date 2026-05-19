この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「アキヒトのゲームチャンネル」が、『Switch2「キーカード」完全ガイド：知らないと後悔する5つの注意点と7つの疑問を徹底解説』と題した動画を公開した。

動画では、Switch 2の新規格として登場した「キーカード」の仕組みと、買ってすぐに遊べないという最大の注意点を解説している。

■ キーカードの仕組み
キーカードは従来のゲームカードとは異なり、ゲームデータがほとんど入っておらず、「遊ぶための鍵」として機能する。そのため、本体に挿してすぐに遊ぶことはできず、初回起動時にインターネット経由でデータをダウンロードする必要がある。

■ キーカードのメリット
一方で、「ロード時間の大幅短縮」や100GB級の大作ソフトへの対応といったメリットがある。従来のゲームカードは読み出し速度に物理的な限界があったが、キーカードではデータが本体保存メモリーなどの高速ストレージに保存されるため、サクサク快適に動作すると解説された。

また、ダウンロード版と異なり、物理的な鍵が存在するため、「中古での売買」や「友達とのシェア」がこれまで通り可能である点も大きな魅力として挙げられた。

■ 購入前に知っておくべきデメリットとリスク
一方でデメリットとして、現物が届くまで遊べない「発売日『0時解禁』の壁」や、「本体の容量を消費する」こと、遊ぶたびにカードを挿す必要があること、さらに紛失するとプレイ不可になるリスクなどを指摘し、注意を促している。

■ 気になる「7つの疑問」を徹底検証
動画後半では「気になる7つの疑問」に回答。実際のダウンロード時間の検証では、「FF VII REMAKE INTERGRADE」のような90GB超えの大作ソフトの場合、完了までに約55分かかるという実測データを示した。
また、「オフラインでも遊べるのか」「インストール先は本体とSDカードのどちらが良いか」といった細かな疑問も解消している。
これまでのパッケージ版の常識が覆るキーカードの仕組みは、次世代機を快適に遊ぶために不可欠な知識となりそうだ。

YouTubeの動画内容

00:32

「キーカード」とは？従来との決定的な違い
01:45

パッケージ版の良さは残ってる？5つのメリット
04:35

意外な「落とし穴」も。5つのデメリット
07:43

準備から完了まで。ゲームを始める手順
09:09

これでスッキリ！気になる「7つの疑問」に回答
15:05

まとめ：コレだけは覚えたい3つのポイント

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「真面目に、丁寧に」をモットーに Switch2 や PS5 の最新ニュース、周辺機器、便利設定を解説。ライター歴 15年 以上の経験を活かし、情報の正確さと分かりやすさに徹底的にこだわっています。30年来のゲーマー視点で「知って得する」情報を毎週土曜に配信中。最新情報は YouTube でいち早くお届けしています！
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