

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した太田江莉奈





福岡で多数のレギュラー番組を持ち、故郷・八女市の親善大使を務めるなど幅広く活動する太田江莉奈（おおた・えりな）が、30歳を目前に5月18日（月）発売『週刊プレイボーイ22号』でグラビア初挑戦。地元では知られた九州美人が、全国誌に初めて"降臨"する。

【写真】太田江莉奈の初グラビア

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【お天気お姉さんから始まったキャリア】

――太田さんはずっと福岡で活動されているんですか？

太田 はい。福岡県の八女市出身で、現在まで福岡から離れたことがありません。

――八女市出身といえば元タカラジェンヌの黒木 瞳さんが有名ですよね。

太田 地元の誇りです！ 私も憧れて15年間クラシックバレエをしながら、将来は宝塚かミュージカル俳優になるのが夢でした。ただ、絶望的に歌がだめで諦めたんですけど（笑）。漠然と表現者にはなりたいという思いがあって。

――元から前に出るタイプだったんですか？

太田 それが、中学までは引っ込み思案で人前で話すのも苦手でした。転機は高校時代。地元のミスコンに出る機会があって、そこで1年間だけ「いちご姫」というアイドルグループで活動しました。モデルも経験して人前に出るのに少しずつ慣れてきて。その後、大学に入ってからはアナウンサーを目指しました。

――就職活動もアナウンサーを？

太田 そうですね。大学のほかにアナウンススクールに通いながらアナウンサー試験の全国行脚をしました。キー局から地方局まで30社ほど受けて全部落ちて、さすがにメンタルがやられて。

この先どうしようと思っていたときに、KBC九州朝日放送さんで番組の出演者オーディションがあって。そこでお天気お姉さんとしてデビューすることが決まったんです。

――地元で朝の顔になったと。人生の分岐点ですね。

太田 まさに。局アナにはなれなかったですけど、お天気お姉さんから始まって、リポーターやニュースを任せていただけるようになったり、そこから地元企業の式典の司会業をしたり、結果的にはやりたかったことができてきて、ご縁にも感謝しています。

――地元の親善大使もされているんですよね。

太田 「八女市茶のくに親善大使」をやらせていただいています。ブランド茶の「八女茶」が知られていますが、八女市は茶畑が土地いっぱいに広がっていて、自然豊かな風景が本当にすてきな所なんですよ。

――多岐にわたる活動をされる中で今回、20代最後にグラビアに初挑戦しました。

太田 最初にお話をいただいたときは「なんで私!?」と（笑）。福岡でしか活動していないですし。

――SNSでお見かけして、とんでもない美女がいるなと。

太田 最初は驚きましたが、これまで全国向けのメディアに出ることがほぼなかったので新しいチャンスかもと思いました。今年30歳になる節目の年ですし、たまたまですけど、ずっとボディメークでジムにも通っていて。

――撮影当日の感想は？

太田 SNSで一度も水着姿を大々的に出したことがなかったので、不安と緊張がすごかったですが、メイクをしていただいてるときにスイッチが入りました。

――徐々に表情も和らいでいきましたね。

太田 事前にたくさん写真を見て勉強しました。ポーズも鏡の前で練習したんですけど、カメラの位置の調整とかで、一番キレイに見えるようにカメラマンさんが指示してくださっていたんだなと感じて。

――初撮影ながら、キレイさもクールさも両方出ていました。

太田 写真を見て感動しました。でも改めて、全身で表現するプロのグラビアモデルさんって本当にすごいなと脱帽しました。

――今後の目標は？

太田 今までずっと福岡を拠点に活動をしてきましたが、週プレさんをきっかけに全国の方に知っていただけたらなというのと、東京でもお仕事がしてみたいです。

逆に今回を機に、福岡は知ってるけど八女市は初めて知ったという方にももっと魅力を伝えていって、観光するきっかけづくりまでいけたらうれしいなと思います。

スタイリング／長張貴子 ヘア＆メイク／イワタユイナ

●太田江莉奈（おおた・えりな）

1996年7月16日生まれ 福岡県八女市出身

○福岡の朝の情報番組でお天気キャスターやリポーターとして親しまれ、現在も主に福岡の放送局で多数出演中のタレント。ほかに、司会業や広告モデル、地元の「八女市茶のくに親善大使」を務める。趣味のサウナ好きが高じて「サウナ・スパ健康アドバイザー」の資格を持つ。

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太田江莉奈デジタル写真集『八女のヴィーナス』 撮影／中村和孝 価格／1100円（税込）





撮影／中村和孝