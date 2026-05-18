ＴＨＥ ＳＥＣＯＮＤで優勝したトットが１８日、フジテレビ系「ノンストップ！」に生出演。松村未央アナとの意外な接点を明かした。

高１の同じクラス、隣の席だった多田智佑と桑原雅人はハスキーボイスというコンビ名で結成するも、０８年に１度解散。「漫才が受けなくて受けなくて、限界を感じた」といい「投票ライブみたいなのがあって、友達８人呼んでいれてくれって頼んだが６票しか入ってなかった。もう無理やなって」と振り返った。

そこから１年、まったく会わなかったというが、桑原の方から多田へ連絡し、もう一度ちゃんとやろうと訴え、「トット」として再スタートを切った。

すると桑原が「ファミレスでネタ作ってるんですけど、お会いしました」と松村アナと実は初対面ではないと告白。松村アナも「陣内家でファミレスでご飯を食べていたらいらっしゃった。ネタ作りの場に居合わせまして。その時にちょっとお話させていただいて。夫も喜んでいた。あの時のネタかなって」とその時の事を振り返った。

すると桑原は「あの時のネタじゃない」「あの時、ネタできなかった」と申し訳なさそうに苦笑いしていた。

ちなみに陣内も２５年４月にＸでトットとファミレスで会ったことを投稿している。