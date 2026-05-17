元中日監督で野球解説者の落合博満氏が１７日までに、自身の公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「落合博満のオレ流チャンネル」を更新。中村紀洋氏について語った。

聞き手が「当時、試合後に落合さんがよく中村選手の打撃を見られてたってことを聞いたことがあるんですけでも、実際そんなことあったんですか？」と質問。これに対し落合氏は「現役の時に俺の打ち方をまねしたんだもん。近鉄にいるときに、直に対談して打ち方を教えてくださいっていうふうに言ってきたこともあるんだ。で、ゲーム中わざわざフォアボールとって、ファーストにいる俺に話を聞きたくて。っていうようなことまでした子だもん」と明かした。

「オープン戦とかなんかの時だよ。現役、俺ノリと被ってるから。解説者の時にもキャンプ地いってね。ノリを見るためだけにキャンプ行ってる。『おい元気でやってんのか。どうなった』って言ってね。だから１２球団回るときっていうのは必ずだれを見なきゃいけないっていう目的を持って行ってるんだ。だから近鉄は中村ノリだったんだよ」とも話した。

「ちょうどその時の監督が梨田だったと思うけどね。『どう？』って聞いたら『いや今こうなんですああなんです』って。で、『それはな…』って、そっからが話の始まりだよ」と振り返った。

聞き手がさらに「昔の選手とかって、自分で盗めみたいな話があって…」と言うと「いや、だから中村は俺を盗んだんだよ。でも『どうしても聞きたいことがある』っていうようなことで、聞いてくるだけのことであってね」と振り返った。

さらに中村氏が現役時代もっと数字を伸ばせたやり方については「レフトにホームランを欲しがらなければもっと数字が伸びてる。右中間に一番いい打ち方するんだ、あの子は」と課題も改めて口にしていた。