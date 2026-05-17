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宮崎のグルメや観光を車なしで巡りました！

朝9時に宮崎を出発し、人気の観光スポット&パワースポットの青島へ。急足で参拝し、向かったのはジャイアンツのキャンプ地として有名なひなたサンマリンスタジアム宮崎。その後、ジャイアンツの選手が多く訪れることでも有名なとんかつ屋さんへ。上ロースかつで一杯いただきました！午後は宮崎駅から北側を巡りました。みやざき臨海公園内にあるサンビーチ 一ツ葉へ。綺麗でゆったりとした海岸を満喫し、そこから宮崎市フェニックス自然動物園へ行き、ずっと見てみたかったゾウやチンバンジーを見学。シャトルバスに乗り、今日宿泊するシェラトン・グランデ・オーシャンリゾートへ。館内の充実した施設をいろいろと体験しました。夜は市街へ出て、ずっと行きたかった2022年オープンのお鮨屋さんへ。最高のアテと最高の握りとそれに合う日本酒を存分に楽しみました！

翌日はシェラトンの貸切温泉の露天風呂へ。想像以上に贅沢な時間を過ごすことができました。その後はシェラトンの朝食ビュッフェへ。ライブキッチンではシェフにオムレツやおにぎりを作っていただきました。市街に出てからチキン南蛮発祥のお店や宮崎で人気の天然氷のかき氷屋さんを満喫し旅は終了。



宮崎に行く方の参考に少しでもなれば幸いです！