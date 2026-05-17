宮崎ひとり旅！極上寿司やチキン南蛮を堪能・絶景のリゾートホテルを満喫
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
宮崎のグルメや観光を車なしで巡りました！
朝9時に宮崎を出発し、人気の観光スポット&パワースポットの青島へ。急足で参拝し、向かったのはジャイアンツのキャンプ地として有名なひなたサンマリンスタジアム宮崎。その後、ジャイアンツの選手が多く訪れることでも有名なとんかつ屋さんへ。上ロースかつで一杯いただきました！午後は宮崎駅から北側を巡りました。みやざき臨海公園内にあるサンビーチ 一ツ葉へ。綺麗でゆったりとした海岸を満喫し、そこから宮崎市フェニックス自然動物園へ行き、ずっと見てみたかったゾウやチンバンジーを見学。シャトルバスに乗り、今日宿泊するシェラトン・グランデ・オーシャンリゾートへ。館内の充実した施設をいろいろと体験しました。夜は市街へ出て、ずっと行きたかった2022年オープンのお鮨屋さんへ。最高のアテと最高の握りとそれに合う日本酒を存分に楽しみました！
翌日はシェラトンの貸切温泉の露天風呂へ。想像以上に贅沢な時間を過ごすことができました。その後はシェラトンの朝食ビュッフェへ。ライブキッチンではシェフにオムレツやおにぎりを作っていただきました。市街に出てからチキン南蛮発祥のお店や宮崎で人気の天然氷のかき氷屋さんを満喫し旅は終了。
宮崎に行く方の参考に少しでもなれば幸いです！
朝9時に宮崎を出発し、人気の観光スポット&パワースポットの青島へ。急足で参拝し、向かったのはジャイアンツのキャンプ地として有名なひなたサンマリンスタジアム宮崎。その後、ジャイアンツの選手が多く訪れることでも有名なとんかつ屋さんへ。上ロースかつで一杯いただきました！午後は宮崎駅から北側を巡りました。みやざき臨海公園内にあるサンビーチ 一ツ葉へ。綺麗でゆったりとした海岸を満喫し、そこから宮崎市フェニックス自然動物園へ行き、ずっと見てみたかったゾウやチンバンジーを見学。シャトルバスに乗り、今日宿泊するシェラトン・グランデ・オーシャンリゾートへ。館内の充実した施設をいろいろと体験しました。夜は市街へ出て、ずっと行きたかった2022年オープンのお鮨屋さんへ。最高のアテと最高の握りとそれに合う日本酒を存分に楽しみました！
翌日はシェラトンの貸切温泉の露天風呂へ。想像以上に贅沢な時間を過ごすことができました。その後はシェラトンの朝食ビュッフェへ。ライブキッチンではシェフにオムレツやおにぎりを作っていただきました。市街に出てからチキン南蛮発祥のお店や宮崎で人気の天然氷のかき氷屋さんを満喫し旅は終了。
宮崎に行く方の参考に少しでもなれば幸いです！
YouTubeの動画内容
関連記事もっと見る
チャンネル情報
温泉、旅館、美味しいもの、お酒が大好きで年に数回各地を旅しており、おすすめしたい宿や居酒屋を中心に動画にしてお届けしています。だいたい月2〜4本ペースで更新しています。みなさまの楽しい旅の参考に少しでもなれれば幸いです！