演歌歌手・香西かおり、初期乳がんを公表 摘出手術受ける コメント発表「1日も早い回復を目指しています」
演歌歌手の香西かおり（62）が15日、初期の乳がんが判明したことを所属事務所の公式サイトで公表した。
【写真】ヒット祈願を行った香西かおり
リルキアエンターティンメントの名前で掲載された「香西かおりに関するご報告」と題した文書では「先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳がんが判明致しました」と公表した。
続けて「主治医と相談の上、4月30日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復しております。ご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたファンの皆様、関係者様には深くお詫び申し上げます」と伝えた。最後に「本人の体調回復を最優先とし、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
香西もコメントを発表。「いつも応援して頂いてる皆様へ」と書き出し「実は、この春3月に乳がんが見つかり、早期のうちにという事で摘出手術を受けました。昨今の医療の素晴らしさもあり、2週間ほどで無事退院する事が出来ました」と報告。「現在は1日も早い回復を目指していますので、引き続き、応援よろしくお願いします」とつづった。
香西は1963年8月28日生まれ、大阪府出身。88年にシングル「雨酒場」でデビュー。以降「恋舟」、「流恋草」など数々のヒット曲をリリース。93年に「無言坂」で『第35回日本レコード大賞』大賞を受賞した。数多くの音楽賞を受賞している。
【写真】ヒット祈願を行った香西かおり
リルキアエンターティンメントの名前で掲載された「香西かおりに関するご報告」と題した文書では「先日、弊社所属アーティストである香西かおりに初期の乳がんが判明致しました」と公表した。
続けて「主治医と相談の上、4月30日に手術を行い、幸い大事には至らず現在順調に回復しております。ご心配、ご迷惑をお掛けいたしましたファンの皆様、関係者様には深くお詫び申し上げます」と伝えた。最後に「本人の体調回復を最優先とし、一日も早く元気な姿をお見せできるよう努めてまいりますので、何卒ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます」と結んだ。
香西は1963年8月28日生まれ、大阪府出身。88年にシングル「雨酒場」でデビュー。以降「恋舟」、「流恋草」など数々のヒット曲をリリース。93年に「無言坂」で『第35回日本レコード大賞』大賞を受賞した。数多くの音楽賞を受賞している。