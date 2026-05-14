ラ・リーガ 25/26の第36節 ヘタフェとマジョルカの試合が、5月14日04:30にコリセアム・アルフォンソ・ペレスにて行われた。

ヘタフェはマルティン・サトリアーノ（FW）、マリオ・マルティン（MF）、マウロ・アランバリ（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するマジョルカはジト・ルブンボ（FW）、ベダト・ムリキ（FW）、マヌ・モルラネス（MF）らが先発に名を連ねた。なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）はベンチからのスタートとなった。

14分に試合が動く。ヘタフェのアラン・ニョム（DF）のアシストからマルティン・サトリアーノ（FW）がゴールを決めてヘタフェが先制。

さらに41分ヘタフェが追加点。マルティン・サトリアーノ（FW）がゴールで2-0。さらにリードを広げる。

ここで前半が終了。2-0とヘタフェがリードしてハーフタイムを迎えた。

マジョルカは後半の頭から選手交代。ジト・ルブンボ（FW）からパブロ・トーレ（MF）に交代した。

63分ヘタフェが追加点。ルイス・ミジャ（MF）のアシストからザイド・ロメロ（DF）がヘディングシュートで3-0。3点差となる。

64分、ヘタフェが選手交代を行う。アラン・ニョム（DF）からダビンチ（DF）に交代した。

その直後の65分、マジョルカのパブロ・トーレ（MF）のアシストからオマール・マスカレル（MF）がヘディングシュートを決めて3-1と2点差に詰める。

その後も両チーム共に選手交代が行われたが

ここで後半終了。3-1で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、ヘタフェが3-1で勝利した。

なお、マジョルカに所属する浅野 拓磨（FW）は67分から交代で出場した。

2026-05-14 06:40:17 更新