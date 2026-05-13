杉本有美、再婚＆第1子妊娠報告「初めて経験することばかり」朝ドラ「ゲゲゲの女房」など出演
【モデルプレス＝2026/05/13】女優の杉本有美（37）が2026年5月13日、自身のInstagramを更新。再婚と第1子妊娠を報告した。
【写真】妊娠発表「ゲゲゲの女房」出演女優、ふっくらお腹披露
杉本は「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」「また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と報告。「体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております」とつづった。
また「出産は秋頃を予定しています」と伝え「今年で芸能生活25周年を迎えることができ、たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っております」と記している。
杉本は2002年、ファッション誌「ピチレモン」第1回読者オーディションで準グランプリ受賞をきっかけに芸能界デビュー。テレビ朝日系「炎神戦隊ゴーオンジャー」（2008年）に須塔美羽／ゴーオンシルバー役で出演。そのほか、NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」（2010年）などに出演していた。なお、2016年12月、一般男性と結婚を発表。2019年7月に離婚を報告している。（modelpress編集部）
ご報告です。
長年、杉本有美を温かく見守り、応援してくださるファンの皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。
この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました。
体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております。
出産は秋頃を予定しています。
落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです。
今年で芸能生活25周年を迎えることができ、たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っております。
今後も感謝の気持ちを忘れず、より一層努力して参りますので、変わらぬご指導応援を賜りますよう心よりお願いいたします。
2026年5月13日
杉本有美
Thank you＠toyoyoon
【Not Sponsored 記事】
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◆杉本有美、再婚＆第1子妊娠発表
杉本は「この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます」「また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました」と報告。「体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております」とつづった。
◆杉本有美「ゲゲゲの女房」出演
杉本は2002年、ファッション誌「ピチレモン」第1回読者オーディションで準グランプリ受賞をきっかけに芸能界デビュー。テレビ朝日系「炎神戦隊ゴーオンジャー」（2008年）に須塔美羽／ゴーオンシルバー役で出演。そのほか、NHK連続テレビ小説「ゲゲゲの女房」（2010年）などに出演していた。なお、2016年12月、一般男性と結婚を発表。2019年7月に離婚を報告している。（modelpress編集部）
◆全文
ご報告です。
長年、杉本有美を温かく見守り、応援してくださるファンの皆さま、関係者の皆さまに深く感謝申し上げます。
この度、結婚いたしましたことをご報告させていただきます。
また新しい命を授かり、新たな一歩を踏み出す運びとなりました。
体調が優れない日が長く続き、初めて経験することばかりで、戸惑いや不安もあります。ですが、ひとつひとつの奇跡に感動し、改めて両親の偉大さを痛感する日々を過ごしております。
出産は秋頃を予定しています。
落ち着いてからのご報告となりましたこと、ご容赦いただければ幸いです。
今年で芸能生活25周年を迎えることができ、たくさんの出会いや別れがあり、皆様に支えられてきた日々。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っております。
今後も感謝の気持ちを忘れず、より一層努力して参りますので、変わらぬご指導応援を賜りますよう心よりお願いいたします。
2026年5月13日
杉本有美
Thank you＠toyoyoon
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