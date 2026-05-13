フィギュア坂本花織選手、引退会見で結婚発表 5月5日入籍・同い年のお相手についても言及「大学時代に出会った方」
【モデルプレス＝2026/05/13】フィギュアスケートの坂本花織選手（26）が13日に行われた現役引退会見にて結婚を発表した。
【写真】結婚発表のフィギュア選手、現役最後のオリンピック後の会見での姿
坂本選手は会見で「先日結婚いたしました」と5月5日に入籍したことを発表。フィギュアスケートの関係者ではないというお相手について「大学時代に出会った方」「同い年です」と言及し、「真逆な方で常に冷静に物事を考えられる人で、楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしてくれる人」と話した。
坂本選手は2000年4月9日生まれ、兵庫県出身。2大会連続でメダルを獲得した、2018年平昌大会（6位）、2022年北京大会（銅）に続き、2026年の「第25回オリンピック冬季競技大会」で日本女子フィギュア界初となる3大会連続のオリンピック出場を果たした。2025年6月に2025-26シーズン限りでの現役引退を表明しており、現役最後のオリンピックとなった同大会では、フリーで「愛の讃歌」を情感豊かに演じ切り、悲願の銀メダルを獲得した。（modelpress編集部）
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◆坂本花織選手、結婚発表
坂本選手は会見で「先日結婚いたしました」と5月5日に入籍したことを発表。フィギュアスケートの関係者ではないというお相手について「大学時代に出会った方」「同い年です」と言及し、「真逆な方で常に冷静に物事を考えられる人で、楽しむことを忘れず、一緒に面白いことをしてくれる人」と話した。
◆坂本花織選手、2025-26シーズン限りで現役引退
坂本選手は2000年4月9日生まれ、兵庫県出身。2大会連続でメダルを獲得した、2018年平昌大会（6位）、2022年北京大会（銅）に続き、2026年の「第25回オリンピック冬季競技大会」で日本女子フィギュア界初となる3大会連続のオリンピック出場を果たした。2025年6月に2025-26シーズン限りでの現役引退を表明しており、現役最後のオリンピックとなった同大会では、フリーで「愛の讃歌」を情感豊かに演じ切り、悲願の銀メダルを獲得した。（modelpress編集部）
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