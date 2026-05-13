チョコプラ松尾駿、近所に住む有名人夫婦明かす「普通に歩いてる」「俺の方がドキドキ」
【モデルプレス＝2026/05/13】お笑いコンビ・チョコレートプラネットの松尾駿が、パーソナリティーを務める11日深夜放送のニッポン放送「チョコレートプラネットのオールナイトニッポン」（深夜1時〜）に出演。近所に住む有名人夫婦について明かした。
【写真】チョコプラ松尾の近所に住む有名人夫婦
この日、チョコレートプラネットは、月曜パーソナリティーの俳優・山田裕貴が休みのため、同番組に代打として出演。山田との関係性について話題になると、松尾は「俺、たぶん山田くん近所なんですよ」と山田と近所に住んでいることを明かした。
さらに「結構会うのよ。普通に歩いてる。え？っと思って。山田くんじゃんって」と高頻度で遭遇していると語り「（変装も）ほぼしてないね。帽子被ってるくらいかな」と山田の様子を伝えた。
山田の妻で女優の西野七瀬も一緒にいる場面で声をかけたこともあるといい「普通にここ歩く？みたいなところ。おう！どうも！って言って。俺も山田くんは何回か会ってるけどさ（西野と）セットでいるとこっちもドキドキすんじゃん」と西野に緊張したことを明かした。
松尾は「俺が喋ってることによって、この2人が周りの人にバレたら嫌じゃん？迷惑かかったら…。山田くんはいいとして、西野七瀬ちゃんに迷惑かかるんじゃないかって」と周囲への影響を考えてハラハラしたといい、一方で山田は「全く話を切ろうとしないというか。『この辺なんですか？』みたいな」と会話を続けていたと回顧。「俺の方がドキドキしちゃって。俺は勝手に西野七瀬ちゃんは嫌な顔してるかと思ったら、普通にキラキラしてこっち見てるしさ」と2人の人柄に驚いた様子で「それが何回かある」と明かし、子どもと一緒にいる場面で山田から声をかけられたこともあると語った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】
【写真】チョコプラ松尾の近所に住む有名人夫婦
◆松尾駿、近所に住む人気俳優明かす
この日、チョコレートプラネットは、月曜パーソナリティーの俳優・山田裕貴が休みのため、同番組に代打として出演。山田との関係性について話題になると、松尾は「俺、たぶん山田くん近所なんですよ」と山田と近所に住んでいることを明かした。
◆松尾駿、プライベートで遭遇する有名人夫婦
山田の妻で女優の西野七瀬も一緒にいる場面で声をかけたこともあるといい「普通にここ歩く？みたいなところ。おう！どうも！って言って。俺も山田くんは何回か会ってるけどさ（西野と）セットでいるとこっちもドキドキすんじゃん」と西野に緊張したことを明かした。
松尾は「俺が喋ってることによって、この2人が周りの人にバレたら嫌じゃん？迷惑かかったら…。山田くんはいいとして、西野七瀬ちゃんに迷惑かかるんじゃないかって」と周囲への影響を考えてハラハラしたといい、一方で山田は「全く話を切ろうとしないというか。『この辺なんですか？』みたいな」と会話を続けていたと回顧。「俺の方がドキドキしちゃって。俺は勝手に西野七瀬ちゃんは嫌な顔してるかと思ったら、普通にキラキラしてこっち見てるしさ」と2人の人柄に驚いた様子で「それが何回かある」と明かし、子どもと一緒にいる場面で山田から声をかけられたこともあると語った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
【Not Sponsored 記事】