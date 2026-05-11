YENA、TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」EDテーマ曲を含む話題曲3曲を収録したJapan 3rd Single「ミラミラ / STAR! (feat. Hatsune Miku)」ジャケット写真公開！

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韓国での最新曲「Catch Catch」が韓国内、そして日本においても大きな話題となり、次世代ポップアイコンとして圧倒的な存在感を放つYENAの6月10日発売Japan 3rd Single「ミラミラ / STAR! (feat. Hatsune Miku)」のジャケット写真が公開された。

公開されたジャケット写真は、タイトル曲2曲の世界観に合わせた異なるコンセプトでいずれもYENAのオリジナリティが光るビジュアルとなっている。

初回限定盤Aは、商品内容に合わせて、タイトル曲の1曲である「STAR! (feat. Hatsune Miku)」にフィーチャーしたビジュアルで、公開されるやいなや国内外の初音ミクファンからも大反響を得た、お揃いのポーズを決めるYENAと初音ミクのツーショットがジャケット写真となっている。初回限定盤DVDには、「STAR! (feat. Hatsune Miku)」のミュージックビデオと、レコーディングそしてMV撮影中に収められたメイキング映像が収録され、YENAのキュートな世界観や楽曲の魅力が存分に楽しめる内容だ。

そして、初回限定盤B、通常盤、VICTOR ONLINE STORE盤は、「ミラミラ」に合わせたコンセプトで、フレンドシップや絆をテーマに、これまでのデジモンアニメシリーズや「DIGIMON BEATBREAK」にインスパイアされたビジュアルとなっており、それぞれ違ったキュートさが溢れる仕上がり。ジャケット写真だけでなく、初回限定盤Bには、ミラミラビジュアルの写真をふんだんに収録した48ページのフォトブックが付属。更にVICTOR ONLINE STORE盤は、アクリルスタンドキーホルダーがセットになっており、衣装やビジュアルコンセプトのプロデュース力でもファンを魅了するYENAの独自の世界観を視覚的にも楽しめるシングルとなっている。

タイトル曲「ミラミラ」は、シングルの発売に先駆けて、4月29日より、配信がスタートしており、5月12日(火)までダウンロードキャンペーンも実施中。

さらに、来月6月には約1年半ぶりとなる日本コンサートが、6月13日(土)、14日(日)の2日間、Zepp DiverCity(TOKYO)で開催されるので、ライブの最新情報もぜひチェックしてほしい。

●配信情報

YENA Digital Single

TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」EDテーマ

「ミラミラ」

配信リンクはこちら

https://jvcmusic.lnk.to/yena_mirrormirror

YENA Digital Single「ミラミラ」ダウンロードキャンペーン

詳細はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/-/News/A029411/15.html

●リリース情報

YENA Japan 3rd Single

「ミラミラ / STAR! (feat. Hatsune Miku)」

6月10日発売

【初回限定盤A（CD+DVD）】



品番：VIZL-2529

価格：￥4,400（税込）

※封入特典：フォトカードA ver.(全5種のうち1種封入)

予約はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2529.html

【初回限定盤B（CD+PHOTOBOOK）】



品番：VIZL-2530

価格：￥4,400（税込）

豪華フォトブック付属

スリーブケース仕様

※封入特典：フォトカードB ver.(全5種のうち1種封入)

予約はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VIZL-2530.html

＜CD＞

1. ミラミラ

2. STAR! (feat. Hatsune Miku)

3. NEMONEMO -Japanese Ver.-

4. ミラミラ -Instrumental-

5. STAR! (feat. Hatsune Miku) -Instrumental-

6. NEMONEMO -Instrumental-

＜DVD＞

1. STAR! (feat. Hatsune Miku) Music Video

2. STAR! (feat. Hatsune Miku) Making Movie

【通常盤】



品番：VICL-37817

価格：￥1,650（税込）

※封入特典：フォトカードC ver.(全5種のうち1種封入)

予約はこちら

https://www.jvcmusic.co.jp/-/Linkall/VICL-37817.html

＜CD＞

1. ミラミラ

2. STAR! (feat. Hatsune Miku)

3. NEMONEMO -Japanese Ver.-

【VICTOR ONLINE STORE盤（CD+GOODS）】



品番：VOSF-15918

価格：￥4,400（税込）

ミラミラ アクリルスタンドキーホルダー付属

※封入特典：フォトカードD ver.(全5種のうち1種封入)

予約はこちら

https://victor-store.jp/item/108570

＜CD＞

1. ミラミラ

2. STAR! (feat. Hatsune Miku)

3. NEMONEMO -Japanese Ver.-

4. ミラミラ -Instrumental-

5. STAR! (feat. Hatsune Miku) -Instrumental-

6. NEMONEMO -Instrumental-

特典情報

下記チェーン店舗・オンラインストアにてYENA Japan 3rd Single「ミラミラ / STAR! (feat. Hatsune Miku)」をお買い上げの方に、チェーン別のオリジナル特典を先着でプレゼントいたします。各特典ともに数に限りがございますので、お早めにご予約・お買い求めください。

対象店舗・チェーン別特典内容

・TOWER RECORDS 全国各店 / TOWER RECORDS ONLINE：インスタントフォト風フォトカード

・HMV全店（HMV&BOOKS online含む）/全国のローソンLoppi端末：スマホサイズステッカー

・VICTOR ONLINE STORE：フォトカード（ランダム１枚・全4種）

・楽天ブックス：缶バッジ（57mm）

・セブンネットショッピング：アクリルチャーム

・Amazon.co.jp：メガジャケ (ご購入のCDと同じ絵柄のメガジャケを差し上げます)

※Amazon.co.jp、楽天ブックスでは、特典付き商品のカートがアップされます。特典をご要望のお客様は特典付き商品をご予約下さい。

※VICTOR ONLINE STOREでは、VICTOR ONLINE STORE盤も対象となります。

※上記各特典ともに数に限りがございます。お早めにご予約お願いします。

※一部、特典の取扱いが無い店舗もございます。予めご了承下さい。

※絵柄は後日公開いたします。

●配信情報

Digital Single

「ミラミラ」

予約はこちら

https://jvcmusic.lnk.to/yena_mirrormirror

「STAR! (feat. Hatsune Miku)」

予約はこちら

https://jvcmusic.lnk.to/YENA-STAR

「NEMONEMO-Japanese Ver.-」

予約はこちら

https://jvcmusic.lnk.to/YENA-NEMONEMO_Japanesever

●作品情報

デジモン完全新作TVアニメーション

『DIGIMON BEATBREAK』

フジテレビ他にて10月5日より毎週日曜朝9時より放送中

※地域により放送時間・曜日が異なります。

●ライブ情報

2026 YENA LIVE TOUR [So Near Yet So Far, Another Wo2ld!] In Tokyo

2026年6月13 日(土) OPEN 17:00/START 18:00

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

2026年6月14 日(日) OPEN 16:00/START 17:00

会場：Zepp DiverCity(TOKYO)

料金：

1Fスタンディング￥15,000（税込）

2F 指定席￥15,000（税込）

グッズ（アクリルキーホルダー）付き２日間通し券 \30,000（税込）

※ドリンク代別

詳細はこちら

https://choiyena.jp/info/2564/

＜YENA PROFILE＞

2018年10月、日韓合同オーディション『PRODUCE 48』から誕生したIZ*ONEのメンバーとしてミニアルバム「COLOR*IZ」でデビュー。IZ*ONEの活動終了後、2022年1月にミニアルバム「SMiLEY」でソロデビュー。韓国の人気音楽番組「M COUNTDOWN」で1位、melonチャート1位を獲得し話題となる。

2023年2月に日本での活動を開始。8月9日にシングル「SMILEY-Japanese Ver.-(feat.ちゃんみな)」で日本デビュー。2024年2月に2ndシングル「DNA」、そして2025年11月に初音ミクをゲストに迎えたハイブリッドソング「STAR!(feat. Hatsune Miku)」を配信リリースし、日本国内のみならず海外でも注目を集める。2026年1月21日には、自身のヒット曲「NEMONEMO」の日本語ver.を配信リリース。Instagramのフォロワーは300万を超えるなど、若者から圧倒的な支持を得る次世代ポップアイコン。

関連リンク

オフィシャルFANCLUB “Jigumi Japan”

https://choiyena.jp/

YENAオフィシャルXアカウント

https://x.com/YENA_OFFICIAL

「DIGIMON BEATBREAK」公式サイト

https://www.toei-anim.co.jp/tv/digimon_beatbreak/