「戦力は一層弱体化している」森保ジャパンの“危機”に韓国メディアも騒然！「大きな痛手」「チームの再編成が避けられない状況だ」
現地５月９日に開催されたプレミアリーグ第36節で、日本代表MF三笘薫が所属するブライトンがホームでウォルバーハンプトンと対戦。３−０で快勝した。
この試合の後半にアクシデントが発生。三笘が左サイドを抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、そのまま途中交代した。
日本中が騒然とし、ファンからは心配の声が上がっているなか、韓国メディアもこのニュースに反応。『THE CHOSUN Daily』は、「三笘はハムストリング負傷で、ワールドカップ出場が危ぶまれている」と報じている。
また、「日本代表チームが危機に瀕している。主力選手の相次ぐ負傷ですでに苦境に立たされていたなか、またしても大きな痛手となった」と、森保ジャパンに怪我人が続出していることにも触れ、こう伝えた。
「大きな問題は、負傷者が１人や２人だけではないことだ。キャプテンの遠藤航は今シーズン絶望となり、南野拓実も負傷のため今季の残りの試合に出場できない。さらに最近では、鈴木唯人が鎖骨骨折により手術を受けた。チームの戦力は一層弱体化している。ワールドカップ開幕を控える時期に、チームの再編成が避けられない状況だ」
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない」とし、三笘について「あまり良い状態には見えなかった」と述べている。大事には至らないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震！ 三笘薫の負傷シーン
この試合の後半にアクシデントが発生。三笘が左サイドを抜け出そうとしたところで、左足の太もも裏を抑えて倒れ込んでしまったのだ。ピッチで治療を受けたものの、プレー続行は不可能となり、そのまま途中交代した。
日本中が騒然とし、ファンからは心配の声が上がっているなか、韓国メディアもこのニュースに反応。『THE CHOSUN Daily』は、「三笘はハムストリング負傷で、ワールドカップ出場が危ぶまれている」と報じている。
また、「日本代表チームが危機に瀕している。主力選手の相次ぐ負傷ですでに苦境に立たされていたなか、またしても大きな痛手となった」と、森保ジャパンに怪我人が続出していることにも触れ、こう伝えた。
ブライトンのファビアン・ヒュルツェラー監督は「検査の結果を待たなければならない」とし、三笘について「あまり良い状態には見えなかった」と述べている。大事には至らないことを願うばかりだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】日本に激震！ 三笘薫の負傷シーン