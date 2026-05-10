tfitのスペシャルセット登場♡人気プライマーに限定ブラシ付きで新発売

韓国発ベースメイクブランド「tfit」から、人気プライマーに専用ブラシが付いた数量限定のスペシャルセットが登場しました。昨年SNSで話題となり、店頭から姿を消すほど人気を集めた「デリケートシルクヴェールアートプライマー」に加え、ひんやり感が心地よい「アイシーブラーアートプライマー」がラインアップ。毛穴や凹凸を自然にカバーしながら、うるおい感のあるなめらかな肌へ導いてくれる注目アイテムです♡

毛穴レス肌を叶える注目プライマー

2026年4月18日より、「tfit デリケートシルクヴェールアートプライマー ブラシスペシャルセット」と「tfit アイシーブラーアートプライマー ブラシスペシャルセット」が企業・数量限定で発売されました。

価格は各1,870円（税込）。ロフトと弊社ECサイトにて限定販売されています。

「デリケートシルクヴェールアートプライマー」は、SNSで人気に火が付き、一時は店頭から商品が消えるほど注目を集めたアイテム。

さらに、クールタイプの「アイシーブラーアートプライマー」も加わり、季節や好みに合わせて選べるのが魅力です。

どちらも、毛穴や凹凸を自然にぼかし、なめらかなベースメイクを演出。メイク前に仕込むことで、ファンデーションのノリを美しく整えてくれます。

ジルスチュアート ビューティ「サムシングピュアブルー」限定コレクションが登場♡

3層ゲルでなめらか美肌へ

tfitのプライマー最大の特長は、「3層ゲルフィッティングシステム」。

毛穴や凹凸を埋める層、肌にうるおいを与える層、メイクと肌を密着させる層の3つが重なり合うことで、自然なカバー力と快適なつけ心地を両立しています。

さらに、12時間耐水性・持続性試験済みという点も嬉しいポイント。長時間メイク崩れを防ぎたい日にも頼れる存在です。

また、スキンケア成分を77％配合しているため、乾燥しにくく、プライマー特有のポロポロ感が出にくいのも魅力。しっとり感をキープしながら、さらっとした肌印象に仕上げてくれます。

今回のスペシャルセットには、限定のプライマー専用ブラシも付属。ブラシを使うことで、より均一に薄く伸ばすことができ、ふんわりとしたナチュラルな仕上がりを叶えます♪

メイク時間が楽しくなる限定セット

ベースメイクは、肌印象を左右する大切なステップ。だからこそ、機能性だけでなく使う時間の心地よさにもこだわりたいですよね。

tfitのスペシャルセットは、毛穴カバーとうるおい感を両立しながら、毎日のメイク時間を少し特別にしてくれるアイテム。数量限定販売なので、気になっていた方は早めのチェックがおすすめです♡

これからの季節に向けて、さらっとなめらかな美肌づくりを楽しんでみてはいかがでしょうか。