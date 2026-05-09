プロ野球は８日、各地で６試合が行われ、審判団が川上拓斗審判員の番号「２９」を刻んで試合に臨んだ。

１４時にデーゲーム６試合がスタート。各球場では各審判員が背番号２９を刻んでゲームをさばいた。いち早くスタートとしたファームのゲームでも審判員がヘルメットに刻んでいた。

川上審判員は４月１６日に神宮球場で行われたヤクルト−ＤｅＮＡ戦で球審を務めた際に頭部を負傷し、緊急手術を受けた。その後、ＮＰＢは同３０日に集中治療室（ＩＣＵ）から一般病棟に移ったと発表。まだ意識は回復しておらず、治療が続いている。

球界関係者によると、川上審判員にエールを届けるため思いを一つにしたという。またアマチュア野球の東京六大学リーグでも審判員がヘルメットに２９を刻んでジャッジ。出場した山口審判員は「強制ではないが、先日、ＮＰＢの森審判長とお話しする機会があって、その後の状態を聞いた。審判としてプロとアマは関係ない。川上さんは熱心な方。何かできることがないかと持ち帰って、２９をどこかに記載して試合に臨みたいなと」と明かし、連盟の許可を得た上で「ヘルメットも六大学がいち早く準備いただいて。そういうご厚意もあるのでご相談しました」と語った。