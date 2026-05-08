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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が「【動画生成AIが1つに集結】PixVerse完全ガイド｜Seedance 2.0、Happy Horse 1.0、GPT Image 2まで動画・画像生成AIをまとめて使う方法！」を公開した。動画では、AIプラットフォーム「PixVerse」の最新機能と、多種多様な動画・画像生成AIモデルを1つの場所で効率的に使う方法を解説している。



PixVerseは、オリジナルの動画生成AIモデルに加え、他社製の人気モデルも利用できる巨大なAIプラットフォームへと進化した。動画内では、実装されたばかりのPixVerseオリジナルの最新モデル3つの特徴が紹介された。



テキストの詳細な指示に対応し、水や煙の動きを自然に表現する「PixVerse V6」は、最大15秒、1080pの音付き動画を高速生成できる。また、映画制作向けに開発された「PixVerse C1」は、アクション表現や絵コンテからの動画生成に優れ、一貫性のある映像を作り出す。



さらに注目すべきは、世界モデルである「PixVerse R1」だ。これは「デジタルな箱庭のような技術」であり、生成した動画の中にテキストの指示でリアルタイムにオブジェクトを追加したり削除したりできる画期的な機能を持つ。指示に合わせて動画内の世界が変化する様子が映像で示された。



このほか、PixVerseでは「Seedance 2.0」や「Kling 3.0」といった他社製の人気動画生成AIモデルに加え、「GPT Image 2」などの画像生成AIモデルも実装されている。動画の後半では、複数のAIモデルに同じプロンプトを入力し、それぞれの仕上がりを比較する検証も行われた。



PixVerseは、無料ユーザーでも毎日付与されるクレジットを使って、最新のAIモデルを手軽に試せる。様々な動画・画像生成AIを一つのプラットフォームでシームレスに扱える利便性は、クリエイターの強力な武器となるはずだ。最新のAI技術に触れ、アイデアを形にする手段として、PixVerseの活用は大いに役立つだろう。