「Count me out」の意味は？やんわり断りたいときに便利！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

「Count me out」の意味は？ 意外と難しいこのフレーズ。 ヒントは、自分を人数や予定のなかに入れないでほしいときの表現です。 あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？ 正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？ 正解は「私は遠慮しておく」でした！ 「count 」+（人）+「out」で、「〜を人数から外す」という意味なので、僕のことはカウントしないでね、というニュアンスになります。 参加するかどうかを聞かれた時の断り文句としてよく使うことができますよ。 A：「Are you coming to Jane's farewell party?」

（ジェーンのお別れ会来るの？）

B：「No. You can count me out.」

（いや。僕のことは人数に入れてくれなくていいよ） あなたはわかりましたか？ 毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！ ※解答は複数ある場合があります。

ライター Ray WEB編集部