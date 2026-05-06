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YouTubeチャンネル「AI大学【AI&ChatGPT最新情報】」が、「【ChatGPT感覚で使える】Codex(コーデックス)のデスクトップアプリ完全ガイド｜使い方・導入方法・活用事例をやさしく解説！」と題した動画を公開した。動画では、OpenAIのAIエージェント「Codex」のPCアプリ（デスクトップアプリ）について、基本的な使い方から実践的な活用事例まで詳しく解説している。



動画の冒頭では、CodexがWindowsとmacOSの両方に対応しており、最強クラスのAIモデル「GPT-5.5」と画像生成AI「GPT-image 2」を搭載していると紹介。「現在のAI市場において最も勢いのあるといっていい」と評価し、チャットフォームに「こういうアプリを作って欲しい」と入力して送信するだけで、AIエージェントが自律的に計画を立て、関連ファイルの生成やコーディングを完遂する仕組みを解説した。



続いて主要機能として、承認ポリシーの変更や外部ツールと連携するプラグイン機能などを説明。特に目を引くのが、PC画面上にキャラクターが出現し、作業の進捗を教えてくれる「ペット機能」だ。さらに、ショートカットキーを押しながら話しかけるだけで正確にテキスト化される「音声文字起こし機能」も実装されており、直感的な操作性が徹底されている。



動画後半では、具体的な活用事例を実演。「横スクロールのシューティングゲームを作りたいです」というプロンプトから、実際に遊べるゲームを短時間で完成させた。また、画像生成AIで作成したUI画像をもとに、そのまま動作するWebアプリを構築する手順も紹介。加えて「Remotion」や「Presentations」といったプラグインを駆使し、プロモーション動画や5枚のスライド資料を一瞬で自動生成する様子も公開された。



高度なプログラミング知識がなくても、日常業務の効率化からクリエイティブな制作まで幅広く対応するCodexのPCアプリ。チャット感覚でアイデアを即座に形にするこの革新的なツールは、ビジネスや開発の現場で大きな助けとなるだろう。