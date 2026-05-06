100均で面倒な家事の効率UP！「ぽんっと置けるってこんなに楽なのか」「もう元に戻れない」

ダイソーで見つけたのスポンジホルダーは、置き場に困るスポンジ問題を解決する便利アイテム。吸盤で簡単に設置でき、スポンジと小物のちょい置きが同時に叶う設計が魅力です。ポンと置くだけでシンク周りが整い、毎日の家事をぐっとラクにしてくれるコスパ優秀なアイテムです。早速見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：スポンジホルダー

価格：￥220（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480880501

面倒な家事の効率が上がる！ダイソーのキッチングッズ

キッチンのちょっとしたストレスって、実はスポンジの置き場問題だったりします。使うたびに濡れたスポンジの置き場所に迷ったり、気づけばシンクがごちゃついていたり…

そんな悩みをスッと解決してくれるアイテムを、ダイソーのキッチン消耗品売り場で見つけました。それがこの『スポンジホルダー』です。

特徴はなんといっても、スポンジ置き場と小さな水切りポケットが一体化している点です。

スポンジを置くだけでなく、洗った後のカトラリーなどをちょい置きできるスペースがあるのが便利で、キッチン作業の流れを邪魔しません。

設置方法もとてもシンプルで、背面の吸盤をシンクの壁面に貼るだけ。工具も不要で、買ったその日からすぐ使える手軽さが嬉しいポイントです。

こんなに楽ちんだなんて！ダイソーの『スポンジホルダー』

このホルダーの便利さは、なんといっても一時置きができること。食器用スポンジやシンク用のたわしなどを置くだけで、シンク周りが散らかりにくくなります。

完璧に片付けなくても整って見えるので、家事の心理的ハードルも下がります。

ちょっとしたカトラリーや、洗ってすぐに戻したい小物をちょい置きするのにも最適です。ホルダーが汚れた際は、本体ごと取り外して丸洗いできるため、衛生面でも安心です。

一方でワイヤータイプと比べると水切れの速さはやや劣るものの、日常使いには十分な実用性があります。

小さな工夫でキッチンのストレスを減らしてくれる、頼れるサポートアイテムです。

今回はダイソーの『スポンジホルダー』をご紹介しました。

一度使うともう元に戻れなくなる、ダイソーの便利グッズ。気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。