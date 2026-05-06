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【経営者必見】借金を返すと後悔することになります！生き残りたいなら絶対に選択を間違えないで下さい。

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「【経営者必見】借金を返すと後悔することになります！生き残りたいなら絶対に選択を間違えないで下さい。」と題した動画を公開した。動画では、これまで1万社以上に黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、運転資金の正しい調達方法について解説し、「運転資金は死んでも返すな」という驚きの事実を提示している。



市ノ澤氏はまず、多くの経営者が運転資金を日々の経費の支払いと誤解している点に警鐘を鳴らす。経費が払えない状態は赤字を意味し、赤字補填のために資金を貸す金融機関はないと断言。本来の運転資金とは、貸借対照表における売上債権と棚卸資産の合計から仕入債務を引いた額であると定義した。



続いて話題は、具体的な調達方法へ移行する。「死んでも返すな」という極端なフレーズに対し、借金なのになぜ返済してはいけないのかという疑問が浮かぶ。市ノ澤氏によれば、商売を続ける限り運転資金は常に必要であり、会社の規模が拡大すればさらに増額するため、返済してしまうと手元の資金が足りなくなるという。金融庁も「運転資金は返さないタイプの借入で調達してください」と公式資料で明記しており、手形貸付などで1年ごとに借り換える「短期継続融資」を活用すべきだと語った。



さらに、現金商売などそもそも運転資金が不要な業種がある点や、銀行側の立場に立って自社を客観視する重要性を指摘。銀行を安心させるためにも、根拠のある「資金繰り予定表」を毎月作成するよう呼びかけた。



本動画は2021年に製作されたものであり、当時と現在では金利環境が変化している。しかし、「借金＝悪」と考えて安易にキャッシュを手放すリスクを説いた本質は変わらない。今の金利コストを考慮しつつ、手元資金を守りながら適正な資金調達を行う重要性を改めて認識させられる内容となっている。