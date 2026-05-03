名探偵コナン×名探偵津田、共演動画が公開「みなさんも一緒に謎解きに挑戦して」
劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、YouTube特別企画「ダイアン津田 〜名探偵への道〜」の動画が3日、東宝MOVIEチャンネルで公開された。
【動画】名探偵コナン×名探偵津田、共演動画
映画公式Xでは「はんにゃ. 金田さんと一緒にコナン君からの挑戦状に挑んでいただきました みなさんも一緒に謎解きに挑戦してみてください」と呼びかけ。
動画では、津田篤宏が「映画の方はちょいちょい観せてもらってます」と答え、『名探偵コナン』に関する謎に臨んでいる。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
津田は、『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でおなじみ。まさかのコラボ実現となった。
【動画】名探偵コナン×名探偵津田、共演動画
映画公式Xでは「はんにゃ. 金田さんと一緒にコナン君からの挑戦状に挑んでいただきました みなさんも一緒に謎解きに挑戦してみてください」と呼びかけ。
動画では、津田篤宏が「映画の方はちょいちょい観せてもらってます」と答え、『名探偵コナン』に関する謎に臨んでいる。
全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。
津田は、『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でおなじみ。まさかのコラボ実現となった。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優