『名探偵コナン』×名探偵津田コラボ実現 （C）ORICON NewS inc.

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　劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』の公開を記念し、YouTube特別企画「ダイアン津田 〜名探偵への道〜」の動画が3日、東宝MOVIEチャンネルで公開された。

【動画】名探偵コナン×名探偵津田、共演動画

　映画公式Xでは「はんにゃ. 金田さんと一緒にコナン君からの挑戦状に挑んでいただきました　みなさんも一緒に謎解きに挑戦してみてください」と呼びかけ。

　動画では、津田篤宏が「映画の方はちょいちょい観せてもらってます」と答え、『名探偵コナン』に関する謎に臨んでいる。

　全国526館で公開された『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』は、神奈川県・横浜が舞台で、横浜のみなとみらい地区や箱根エリアをコナン君や萩原千速、神奈川県警の警部・横溝重悟ら神奈川県警が大活躍するストーリー。

　津田は、『水曜日のダウンタウン』の人気企画「名探偵津田」でおなじみ。まさかのコラボ実現となった。