「勉強しなさい」は逆効果？意外と知らない“過干渉”をやめたら5教科129点アップした子育て術
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思春期の子育てアドバイザーの道山ケイ氏が、自身のYouTubeチャンネル「思春期の子育てCh【元中学校教師道山ケイ】」で「【リアル】「勉強しなさい」をやめたら５教科１２９点アップした事例」と題した動画を公開。親が子どもへの「過干渉」をやめることで、成績が劇的に向上したという実例を基に、その理由と具体的なサポート方法を解説した。
動画で紹介されたのは、中学3年生の子どもを持つ末吉さんの事例。中学2年生の頃から成績が下がり続け、5教科合計は206点という状況だったという。しかし、道山氏のプログラムに参加後、親が接し方を変えたところ、子どもは「前より集中して勉強できるようになった」と変化を見せ、5教科合計で335点を記録。わずかな期間で129点もの成績アップを達成した。
末吉さんの親が実践したサポートは主に3つ。1つ目は、ご褒美の設定や勉強の丸付け、マッサージなど、子どものやる気を引き出すための工夫で「愛情パラメーターを上げた」こと。2つ目は、子どもが一人で勉強できないタイプだったため、本人が「行きたい」と言ったタイミングで自習室のある塾を契約し、環境を整えたこと。そして3つ目が、今回の成績アップの鍵となった「過干渉をやめて見守った」ことだ。具体的には、これまで細かくチェックしていた課題の進捗具合を見るのをやめ、完全に子ども自身に任せたという。
道山氏は、過干渉をやめると成績が上がる理由を3つのポイントで説明。まず、親の指示待ち状態から脱却し、「子どもが自分で考えて勉強するようになる」ため、主体性が育まれる。次に、過干渉は子どもの気力を奪い「愛情パラメーター」を下げるが、それを見守る姿勢に変えることで子どもの気力が高まり、勉強を頑張れるようになる。最後に、親が先回りしないことで子どもは失敗も経験するが、「そのタイミングで成長できる」と指摘。長い目で見れば、子どもの自主的な成長が成績向上につながると結論付けた。
つい子どもにあれこれと口出ししてしまうことに悩む親にとって、子どもを信じて見守る勇気が、本人の主体性と学習意欲を育むきっかけとなるかもしれない。
動画で紹介されたのは、中学3年生の子どもを持つ末吉さんの事例。中学2年生の頃から成績が下がり続け、5教科合計は206点という状況だったという。しかし、道山氏のプログラムに参加後、親が接し方を変えたところ、子どもは「前より集中して勉強できるようになった」と変化を見せ、5教科合計で335点を記録。わずかな期間で129点もの成績アップを達成した。
末吉さんの親が実践したサポートは主に3つ。1つ目は、ご褒美の設定や勉強の丸付け、マッサージなど、子どものやる気を引き出すための工夫で「愛情パラメーターを上げた」こと。2つ目は、子どもが一人で勉強できないタイプだったため、本人が「行きたい」と言ったタイミングで自習室のある塾を契約し、環境を整えたこと。そして3つ目が、今回の成績アップの鍵となった「過干渉をやめて見守った」ことだ。具体的には、これまで細かくチェックしていた課題の進捗具合を見るのをやめ、完全に子ども自身に任せたという。
道山氏は、過干渉をやめると成績が上がる理由を3つのポイントで説明。まず、親の指示待ち状態から脱却し、「子どもが自分で考えて勉強するようになる」ため、主体性が育まれる。次に、過干渉は子どもの気力を奪い「愛情パラメーター」を下げるが、それを見守る姿勢に変えることで子どもの気力が高まり、勉強を頑張れるようになる。最後に、親が先回りしないことで子どもは失敗も経験するが、「そのタイミングで成長できる」と指摘。長い目で見れば、子どもの自主的な成長が成績向上につながると結論付けた。
つい子どもにあれこれと口出ししてしまうことに悩む親にとって、子どもを信じて見守る勇気が、本人の主体性と学習意欲を育むきっかけとなるかもしれない。
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