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お片付けコンシェルジュの伊坪美和氏が、自身のYouTubeチャンネルで「#97 まだ持ってるの？プロが教える「捨てる基準」キッチン編 【いつぼの捨て活レッスン！】」と題した動画を公開した。動画では、キッチンの引き出しに溢れがちな調理器具の「捨て活」をテーマに、作業効率を上げて日々のストレスを軽減するための具体的な手順とアイテムの厳選基準を解説している。



伊坪氏は冒頭、「捨てたら減るのはモノよりストレス」と語り、まずはキッチンの引き出しからすべての調理器具を取り出して並べるよう提案する。この際、「引き出しを開けてつまみ出すのは絶対片付かないのでアウト」と忠告した。



引き出しを空にしたら、カテゴリーごとにアイテムを仕分けし、処分の判断を行う。例えば、多くの人が複数本持ちがちな菜箸については、「あればあるほど洗い物が増える」と指摘し、1～2本に絞ることを推奨。焦げて真っ黒になったり、先がめくれて雑菌が繁殖しやすくなったりしたものは処分の目安だという。また、お玉やフライ返しに関しても、同時に使う数を考えれば多くて2つで十分であり、柄がプラスチックで溶けているものなどは手放すべきだと説明している。



さらに、使用頻度の低い「二軍アイテム」の扱いについても言及。月に1回程度しか使わないワインオープナーやアク取りなどは、一軍の引き出しには入れず、カゴにまとめて吊り戸棚や引き出しの奥など別の場所に収納することが「普段使いの引き出しを使いやすくするポイント」だと強調した。



動画で紹介された「捨て活」は、手持ちのアイテムを見直し、一軍と二軍を明確に分けるだけで、約10分あれば実践できる内容となっている。この手順を取り入れることで、調理器具を取り出す際のイライラが解消され、毎日の料理がより快適でスムーズなものに変わるだろう。