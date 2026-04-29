tayoriが、デジタルシングル「蜃気楼」を本日リリースした。

本作は春の余韻と夏の気配が交差する楽曲で、エレクトロニックなサウンドに、ストリングスやホーンといったアコースティックな要素を織り交ぜた、開放感あふれるアップテンポナンバーだという。歌詞では、“思い描いていた未来とは異なる現実”を受け入れながらも、それでも前へ進もうとする意志を描写した作品に仕上がったとのこと。

なおtayoriは、2026年7月3日に結成3周年を記念した、ワンマンライブ＜tayori 3rd Anniversary Live “Asterism”＞の開催も決定している。

◾️＜tayori 3rd Anniversary Live “Asterism”＞

日程：2026年7月3日（金）

会場：東京・めぐろパーシモンホール 大ホール

時間：開場17:45 / 開演18:45

チケット：S席 9,900円（税込）※ピクチャーチケット付き / A席 6,600円（税込）

公演詳細：https://tayori-official.com/contents/364591