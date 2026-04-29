¡É¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¡É¤Î¡Ö¤«¤²¡×¤È¤Ï²¿¤«¡© ¹¾¸Í»þÂå¤ÎÎ®¹Ô¸ì¤«¤éÆÉ¤ß²ò¤¯´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ÎÇØ·Ê¡ÚÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Ì±Â¯³Ø¤ÎÏÃ¡Û
½¬¤ï¤·¤ÎÃæ¤Ë»Ä¤ëÀÎ¤ÎÉ÷½¬ ③ ¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Î¡Ö¤«¤²¡×¤È¤Ï²¿¤«¡©
¿ÀÊ©¤Î¡ÖÎîÎÏ¡×¤ò¤¤¤¿¤À¤¯
ÉáÃÊ¡¢²¿µ¤¤Ê¤¯¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¤Ç～¡×¤È¡¢´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤ò½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÏÂ¿¤¤¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡Ö¤ª¤«¤²¡×¤È¤Ï¤½¤â¤½¤â¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ¼Â¤Ï¡¢¡Ö¤«¤²¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¤â¤È¤â¤È´¶¼Õ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ß¡Ê¿ÀÊ©¡Ë¤ÎÎîÎÏ¤Î¤³¤È¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢ÎîÎÏ¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö¤«¤²¡×¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¡Ö´¶¼Õ¡×¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¿ÀÊ©¤ÎÎîÎÏ¤Ï¡¢¿ÀÊ©¤Ë¤è¤ëÈß¸î¤È¤¤¤¦¡Ö¸«¤¨¤Ê¤¤±Æ¶ÁÎÏ¡×¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¡¢¡Ö¤ª¤«¤²¤µ¤Þ¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¡¢¼«Á³¤Î¶¼°Ò¤äÉÂµ¤¤Ê¤É¤«¤é¿Í¤Ó¤È¤òµß¤¦¡¢¿ÀÊ©¤ÎÎîÅª¤ÊÎÏÅº¤¨¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¤ï¤¹É½¸½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡ÖÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢³Î¤«¤ËÂ¸ºß¤¹¤ëÎÏ¤ä±Æ¶Á¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤Îº¬Äì¤Ë¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¿ÀÊ©¤ä¼«Á³¤ÎÎÏÅº¤¨¡Ê²¸·Ã¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¡¢Êª»ö¤¬¤¦¤Þ¤¯±¿¤Ö¤È¤¤¤¦¹Í¤¨Êý¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤ä¤¬¤Æ¡¢»þÂå¤¬²¼¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ª¤«¤²¡×¤Ï¿ÀÊ©¤Ø¤Î´¶¼Õ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿Í¤«¤é¤Î¿ÆÀÚ¤ä½õÎÏ¤È¤¤¤Ã¤¿¶ñÂÎÅª¤Ê²¸·Ã¤ËÂÐ¤·¤Æ¤â¹¤¯»È¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢¹¾¸Í»þÂå¤ËÎ®¹Ô¤·¤¿°ËÀª»²µÜ¤Ï¡Ö¤ª¤«¤²»²¤ê¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Ï¡Ö¤ª»¥¡×¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥«¥ß¤Î¶¯Âç¤ÊÎîÎÏ¡Ê¤«¤²¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Ë¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤«¤²¡×¤Ë¤ä¤É¤ëÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Ê¤¤ÎÏ
¡Ö°ËÀª»²µÜÎ¬¿Þ¡×¡Ê¹ñÎ©¹ñ²ñ¿Þ½ñ´ÛÂ¢¡Ë¡£¹¾¸Í»þÂå¡¢¡Ö¤ª¤«¤²»²¤ê¡Ê¤ª°ËÀª»²¤ê¡Ë¡×¤ÏÌó60Ç¯¼þ´ü¤ÇÂçÎ®¹Ô¤·¤¿¡£¿À¤Î¡Ö¤ª¤«¤²¡×¤ò¼ø¤«¤ë¤È¤¤¤¦¿®¶Ä¤¬º¬Äì¤Ë¤¢¤ê¡¢½îÌ±¤Î¸ä³Ú¡¦¿®¶Ä¡¦Î¹¹ÔÊ¸²½¤È¤·¤Æ¹¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡Ú½ÐÅµ¡Û¡ØÌ²¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Û¤ÉÌÌÇò¤¤ ¿Þ²ò Ì±Â¯³Ø¤ÎÏÃ¡Ù´Æ½¤¡§ÅçÂ¼¶³Â§
¡Ú´Æ½¤¼Ô¾Ò²ð¡Û
ÅçÂ¼¶³Â§¡Ê¤·¤Þ¤à¤é¡¦¤¿¤«¤Î¤ê¡Ë
Ì±Â¯³Ø¼Ô¡£´ØÀ¾³Ø±¡Âç³Ø¼Ò²ñ³ØÉôÄ¹¡¦¶µ¼ø¡£1967¡Ê¾¼ÏÂ42¡ËÇ¯¡¢ÅìµþÅÔÀ¸¤Þ¤ì¡£ÃÞÇÈÂç³ØÂç³Ø±¡Çî»Î²ÝÄøÎò»Ë¡¦¿ÍÎà³Ø¸¦µæ²ÊÃ±°Ì¼èÆÀÂà³Ø¡£Ê¸³ØÇî»Î¡ÊÃÞÇÈÂç³Ø¡Ë¡£¹ñÎ©Îò»ËÌ±Â¯ÇîÊª´Û¶µ´±¡¢´Ú¹ñ¡¦´ÍÎÓÂç³Ø¹»µÒ°÷¶µ¼ø¡¢ÅìµþÂç³ØµÒ°÷¶µ¼ø¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¡£ÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÇÌ±Â¯³ØÄ´ºº¤ò¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢´Ú¹ñ¡¦Ãæ¹ñ¤Ç¤ÎÄ´ºº¡¦¸¦µæ¤â¹Ô¤¦¡£
¶áÇ¯¤Ï¡¢À¤³¦Ì±Â¯³Ø»Ë¤ò¤Õ¤Þ¤¨¤¿Ì±Â¯³ØÍýÏÀ¤Î¸¦µæ¡¢¤È¤¯¤ËÌ±Â¯³Ø¤ò¹ñºÝÅª¡¦³ØºÝÅª¤Ê¡Ö¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éーÊ¸²½¸¦µæ¡×¤È¤·¤ÆºÆÊÔÀ®¤¹¤ëµÄÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãø½ñ¤Ë¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤ÎÌ±Â¯³Ø ¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éー¤Ã¤Æ¤Ê¤ó¤À¡©¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¡Ë¡¢¡ØÌ±Â¯³Ø¤òÀ¸¤¤ë ¥ô¥¡¥Ê¥¥å¥éー¸¦µæ¤Ø¤ÎÆ»¡Ù¡Ê¹¸ÍÎ½ñË¼¡Ë¡¢¡Ø¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤òÀ¸¤È´¤¯¤¿¤á¤ÎÌ±Â¯³ØÆþÌç¡Ù¡ÊÃ¤Ì¦½ÐÈÇ¡Ë¡¢¡ØÀÎÏÃ¤ÎÌ±Â¯³ØÆþÌç Ì±´ÖÅÁ¾µ¤ÎÈëÌ©¤òÆÉ¤ß²ò¤¯¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¡¢ÊÔÃø¤Ë¡Ø¸½ÂåÌ±Â¯³ØÆþÌç ¿È¶á¤ÊÉ÷½¬¤ÎÈëÌ©¤ò²ò¤ÌÀ¤«¤¹¡Ù¡ÊÁÏ¸µ¼Ò¡Ë¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¡£