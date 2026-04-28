志田未来を「おばさん」呼び 強烈な女子高生役に反響「2009年生まれがもう出てくる時代か〜」
俳優・畑芽育と志田未来がW主演を務める、ABCテレビ・テレビ朝日系日10ドラマ『エラー』（毎週日曜 後10：15）の第3話が26日に放送された。志田の劇中での呼ばれ方に驚きが広がった。
【写真】ドラマ『エラー』未央（志田未来）を「おばさん」呼ばわりのさくら（北里琉）
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
未来の母・美郷（榊原郁恵）が転落死し、自殺とみられたが、実はその最期はユメが不運にも背中を押しており、ユメはそれを隠している。美郷の転落の巻き添えになり、意識不明だった近藤宏（原田龍二）が回復し、新証言を行ったことから、警察の捜査が始まった。
一方で未央は、近藤家から1億円の損害賠償を請求される。さらに、近藤家の一人娘で、高校生のさくら（北里琉）が訪ねてきた。さくらは未央に、1億円の代わりに自分に100万円を払うよう要求。そうすれば、親を説得して賠償請求を取り下げるという。そして「しばらく泊めて」と、未央の家にあがりこんだ。
さくらは、言いづらいことも遠慮なく口にする強烈なキャラクター。未央に対して「提案なんだけど、おばさん、私に100万払ってくんない？」とストレートに要求。その後も未央を「おばさん」呼ばわりし続けた。
これに、視聴者は驚き。SNSでは「志田未来がおばさんって呼ばれる時代なのか」「志田未来が女子高生に『おばさん』と呼ばれる日が来るなんて!!」「志田未来が女子高生からおばさんと呼ばれていて、違和感とちょっとショックw」など、多数の反応が寄せられた。
さくら役の北里は、2009年生まれの16歳。『僕達はまだその星の校則を知らない』の高校生役でも注目を集めており、最新作でさらに存在感を示した形。「さくらちゃんすっごいな」「この女の子、北里琉（きたざとるう）さんというのか。2009年生まれがもう出てくる時代か〜」など、関心が寄せられている。
『エラー』第3話は、TVerで見逃し配信を実施。
【写真】ドラマ『エラー』未央（志田未来）を「おばさん」呼ばわりのさくら（北里琉）
同作は、とある女性を死なせてしまったユメ（畑）と生きる意欲を失ったその女性の娘・未央（志田）が真実を知らないまま友情を育むオリジナルストーリー。本来なら心を通わせるはずのない2人が、罪と友情の狭間で揺れ動き、取り返しのつかない過ちに向き合う姿を描くヒューマンサスペンスドラマ。
一方で未央は、近藤家から1億円の損害賠償を請求される。さらに、近藤家の一人娘で、高校生のさくら（北里琉）が訪ねてきた。さくらは未央に、1億円の代わりに自分に100万円を払うよう要求。そうすれば、親を説得して賠償請求を取り下げるという。そして「しばらく泊めて」と、未央の家にあがりこんだ。
さくらは、言いづらいことも遠慮なく口にする強烈なキャラクター。未央に対して「提案なんだけど、おばさん、私に100万払ってくんない？」とストレートに要求。その後も未央を「おばさん」呼ばわりし続けた。
これに、視聴者は驚き。SNSでは「志田未来がおばさんって呼ばれる時代なのか」「志田未来が女子高生に『おばさん』と呼ばれる日が来るなんて!!」「志田未来が女子高生からおばさんと呼ばれていて、違和感とちょっとショックw」など、多数の反応が寄せられた。
さくら役の北里は、2009年生まれの16歳。『僕達はまだその星の校則を知らない』の高校生役でも注目を集めており、最新作でさらに存在感を示した形。「さくらちゃんすっごいな」「この女の子、北里琉（きたざとるう）さんというのか。2009年生まれがもう出てくる時代か〜」など、関心が寄せられている。
『エラー』第3話は、TVerで見逃し配信を実施。