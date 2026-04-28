眠そうな猫ちゃんの『声にならない声』が可愛すぎると、120万再生を超えて絶賛されています。

目をしばしばさせながら、飼い主さんに何かを訴えようとする猫ちゃんの姿には、「眠そうでめちゃめちゃ可愛い」「何か言いたげですね」といった声が寄せられることに。健気な猫ちゃんの姿が癒やしを届けています。

【動画：眠気に耐えながら『何かを伝えようとする猫』→口を小さく開けると…『たまらなく可愛い瞬間』】

眠たくて仕方ないちくわ君

眠気を我慢しながら、飼い主さんに何かを伝えようとする猫ちゃんの光景が可愛すぎると話題に。その光景が投稿されたのは、Instagramアカウントの『chikuwathecat』。

ある日、ちくわ君は飼い主さんの前にちょこんと座って、飼い主さんのことをじっと見つめていました。その気配に気がついた飼い主さんがちくわ君に視線を向けると、ちくわ君はしぱしぱと瞬きをしたようです。

どうやら、ちくわ君は睡魔によって落ちてくる瞼を閉じまいと頑張っているご様子。一生懸命目を開けようとするその姿に、思わずキュンとしてしまいます。

眠気と闘いながらの『サイレントニャー』にキュン♡

重くなっていくまぶたを閉じないようにと、頑張って目を開くちくわ君。その姿だけでも充分に可愛いちくわ君ですが、このあとさらに可愛い仕草を見せてくれました。

その仕草とは…飼い主さんに何かを伝えるように、小さく開けられた口！

何かを飼い主さんに伝えようとしてくれているものの、あまりにも眠たいのか、開いた口から声は出ていなかったようで、その一生懸命な光景に思わず頬が緩んでしまいます。

その後も、ちくわ君は寝落ちしそうになりながら、なんとか目を開いて飼い主さんを見つめていたようです。その健気すぎる姿が、たくさんの人に癒やしを届けることとなったのでした。

ちくわ君の可愛すぎる『3段階あくび』

眠気に抗いながら、頑張って飼い主さんに何かを伝えようとするちくわ君。その姿にもキュンとしてしまいますが、別の日には可愛いあくび姿も見せてくれたようです。

その日も少しトロンとした目で飼い主さんを見つめていたちくわ君。すると、ちくわ君は小さく口を開けたかと思うと、数秒後には一段階大きく口を開けました。

そして、そこからさらに限界まで口を開けて大きなあくびを披露。この日は見事な3段階あくびを見せてくれたようです。

普段の顔も可愛いけれど、眠たい時には特別可愛い姿を見せてくれるちくわ君に、たくさんの人から絶賛のコメントが寄せられることとなったのでした。

眠たい中、頑張って飼い主さんに話しかけようとするちくわ君の姿には、「我慢しなくていいよ～」「お口が可愛い」「子グマみたいですんごい可愛い♡」といった感想が寄せられ、癒やしを届けることに。

Instagramアカウント『chikuwathecat』では、そんなちくわ君の日常風景や、家族猫これみつちゃんとの温かな日々の記録が綴られています。

ちくわ君、飼い主さん、この度はご協力いただき誠にありがとうございました！

写真・動画提供：Instagramアカウント「chikuwathecat」さま

執筆：伊藤悠

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。