【超合金魂 獣帝大獣神 GX-72 大獣神 ＆ GX-78 ドラゴンシーザー（再販）】 4月28日 予約開始 10月 発売予定 価格：49,500円

BANDAI SPIRITSは、完成品トイ「超合金魂 獣帝大獣神 GX-72 大獣神 ＆ GX-78 ドラゴンシーザー」を10月に再販する。価格は49,500円で、4月28日より予約受付を開始する。

本商品は特撮テレビドラマ「恐竜戦隊ジュウレンジャー」より大獣神に合体する恐竜型の5体の守護獣と、6体目の守護獣ドラゴンシーザーを超合金魂で立体化したもの。投票企画「超合金魂 GX-100 達成記念！ 超合金魂プレミアム再販投票」で多くの投票を得て、大獣神とドラゴンシーザーをセットにして商品化されている。

ティラノザウルス、プテラノドン、ジュウマンモス、サーベルタイガー、トリケラトプスの5体の守護獣が合体し、巨大守護神「大獣神」にすることができる。武装の恐竜剣「ゴッドホーン」も付属し、持たせることができる。

また、ドラゴンシーザーとジュウマンモス、サーベルタイガー、トリケラトプスの4体の守護獣が合体した巨大守護神「剛龍神」にすることもできる。

そして、6体すべてを合体させることで「獣帝大獣神」にすることができ、豊富なプレイバリューを誇るアイテムとなっている。

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