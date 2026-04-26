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愛犬とのキャンピングカー旅が最高すぎた！絶景の都井岬と絶品ブリしゃぶを満喫

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

今回Motorzチャンネルのシリーズ動画「わんこと全国旅」では、アウトドアコーディネーターの森風美さんとカメラマンのショーンさんが、キャンピングカー「オステリア」に乗り、愛犬のどんちゃんと共に宮崎県串間市を巡る車中泊旅の様子を届けています。



動画は、フェリーで鹿児島県の志布志港に到着するシーンからスタート。宮崎県串間市へと移動し、競馬YouTuberのショーティさんと合流します。道の駅くしまを訪れた一行は、併設された寿司屋で地元の新鮮な魚を堪能。さらに直売所では、夜の「ブリしゃぶ」用に立派なブリのサクを購入しました。



また、道中では車中泊や長距離ドライブに役立つアイテムとして「ホルダーカーWi-Fi TC10」を紹介。月額料金が不要なチャージ式のWi-Fiルーターで、シガーソケットから給電しながらスマートフォンを固定できる利便性を解説しています。「これさえ持っていけば、そのまま旅先でWi-Fiが使えるようになります」と、その使い勝手を高く評価しました。



その後、日本で唯一の野生馬である「御崎馬」が生息する都井岬へ向かいます。目の前でのんびりと草を食む馬たちの姿を眺めたのち、キャンプ場へ移動。夜は車内で、道の駅で買ったブリを使った贅沢なブリしゃぶを味わいました。



愛犬との自由なキャンピングカー旅や、車中泊を快適にする便利グッズの紹介は、今後のドライブ計画の参考になりそうです。次の休日は、愛車で少し遠出してみてはいかがでしょうか。