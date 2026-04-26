「私、体臭うすいんで」3カ月風呂なしのデパート派遣社員→「“THE日本人”ですよねｗ」注意を寄せ付けない独自の価値観に唖然
【漫画】本編→「私、体臭うすいんで」の返事が…！
アパレル業界で約10年の接客経験を持つゆき蔵(@yuki_zo_08)さん。当時の実体験をベースに描いた“接客業あるある”漫画「女社会の知られざる闇。」が注目を集めている。ゆき蔵さんの勤め先の人事部は「人件費は最大の経費＝経費は最大限カット」を掲げており、その影響で店舗にはしばしば個性的な派遣スタッフがやってくる。なかでも今回紹介する派遣スタッフは、これまでの例を遥かに超える問題児だった。
■3カ月間シャワーを浴びていない？驚愕の派遣スタッフ
ゆき蔵さんが勤務していたのは、デパート内にある20〜40代女性向けのアパレルブランド。そこに派遣されてきた北内さん(仮名)は、30代前半の女性だったが、店舗に現れた瞬間スタッフたちは絶句することになる。彼女からは、週単位でお風呂に入っていない人特有の強烈な体臭と、タバコの匂いが混ざり合った異臭が漂っていたのだ。その匂いは、せっかく来店した客が気づいてすぐに立ち去ってしまうほど深刻なものだった。
デリケートな問題ながら、意を決してゆき蔵さんが「お風呂は入っている？」と尋ねると、北内さんは「実はシャワーが故障中で……」と回答。さらに指折り数えて確認したあと、「3カ月前からです」と付け加えた。驚くべきことに、彼女は3カ月もの間、シャワーを浴びない生活を続けていたのである。にもかかわらず、「でも私、体臭薄いんで特に問題はないです」と言い放つ始末だった。
■「“THE日本人”ですよね」注意を寄せ付けない独自の価値観
北内さんの問題は匂いだけではなかった。勤務中にスマートフォンを操作する姿を見た百貨店の係長が血相を変えて怒るほどの事態も起きていたが、本人は至って平然としていたという。ゆき蔵さんが職務態度を注意した際も、「ほんと、そーいう考え方って“THE日本人”ですよねｗ」という驚きの言葉が返ってきた。
ゆき蔵さんは当時の心境を「この人は何を注意しても自分の非を認めないんだな、と感じていました」と振り返る。周囲の困惑をよそに、北内さんは作中で自らを「私って意外と潔癖なんです」と語る。お風呂に入らず、タバコのケアもせず、床に直に座り込む彼女のどこに“潔癖”な要素があるのか。その常人には理解しがたい言い分は、漫画本編で詳しく描かれている。
後編
■共感を呼ぶ“女社会の闇”とリアルな実体験
ゆき蔵さんのブログ「ゆき蔵さんぽ。」では、こうした実話をベースにしたエピソードが数多く公開されている。他スタッフが遭遇したストーカー客や、理不尽なクレームを繰り返す迷惑客の話など、接客業の経験者ならずとも興味を惹かれる内容が満載だ。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。