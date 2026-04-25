【ベランダ掃除のビフォーアフター】10年以上放置していたベランダ…水栓がなくてもお掃除できました！
こんにちは、えりです。
【えりさんの記事をもっと読む】アクセサリー収納どうする問題。プロがたどり着いた答えは「無印×100均」の最強タッグ
愛知県在住の整理収納アドバイザーです。中学1年生と小学5年生の2児の母をしながら、整理収納サポートやパートなどのお仕事をしています。
1万人以上の方にフォローしていただいているInstagramでは、整理収納・暮らし・子育てのことを発信しています。
みなさんはおうちのベランダ、どのくらいの頻度でお掃除していますか？
我が家のベランダは・・・放置しすぎて荒れ果ててしまっております。
実は入居して10年以上、ほとんど掃除をしたことがありません。
そろそろ目を背けていられない状態になってきたので、重い腰を上げることにしました。
ベランダに水道が無いのも掃除を敬遠していた原因かもしれません。
今回は「ベランダに水道が無い問題」も解決しながらお届けします。
〜準備したもの〜
ほうき、ちりとり、ブラシ、ゴミ袋、紐、歯ブラシ、ウタマロ
（歯ブラシとウタマロはなくても可）
こちらがビフォーのベランダです。
汚れがたまって白っぽくなってしまっている感じに見えます。
近くで見ると、こけなども生えていて、なかなかひどいですね。
ここをお掃除していきます！
〜掃除の手順〜
⑴ほうきで掃く
まずは、ほうきでざっと掃きます。
大きなゴミは先に取っておく方が、後にブラシで擦りやすいです。
⑵ホースを庭から引き上げる
ここが水道ない問題に一工夫したところ！
用意した紐をベランダから下に垂らして、お庭のホースに頑丈に結びます。
（主人に庭でスタンバイしてもらい、紐を結んでもらいました）
結び終わったら、ベランダから紐を引き上げます。
ベランダ掃除は、水をジャバジャバ使いたい・・・でも水栓がない。
掃除しようとするとバケツで水を運ぶしかない←面倒でやらない。
というループに陥っていたのですが、この方法なら水簡単に使えます！
⑷水&ウタマロを使ってブラシでこする
引き上げたホースからの水&ウタマロを使ってブラシで擦ります。
今回私が使ったブラシは小さすぎました。。
大きくて柄のついたブラシがオススメ！
⑸ついでに窓やサッシもお掃除
なんでも「ついで」は大事です。せっかくなのであちこちきれいにします。
ホースからのお水を使って窓やサッシも綺麗にすればさらにスッキリ。
⑹綺麗になりました！
こちらがアフターです。ピカピカになりました★
綺麗になると洗濯物を干すのも楽しくなりますね。次からは荒れ果てる前に掃除をしようと誓いました。
ベランダに水道がないお宅も多いのではないのでしょうか。
お庭からホースを引き上げる方法はとても簡単なので、バケツリレーが大変だなと思う方は試してみてくださいね。
作＝えり
【えりさんの記事をもっと読む】アクセサリー収納どうする問題。プロがたどり着いた答えは「無印×100均」の最強タッグ
愛知県在住の整理収納アドバイザーです。中学1年生と小学5年生の2児の母をしながら、整理収納サポートやパートなどのお仕事をしています。
1万人以上の方にフォローしていただいているInstagramでは、整理収納・暮らし・子育てのことを発信しています。
みなさんはおうちのベランダ、どのくらいの頻度でお掃除していますか？
我が家のベランダは・・・放置しすぎて荒れ果ててしまっております。
そろそろ目を背けていられない状態になってきたので、重い腰を上げることにしました。
ベランダに水道が無いのも掃除を敬遠していた原因かもしれません。
今回は「ベランダに水道が無い問題」も解決しながらお届けします。
〜準備したもの〜
ほうき、ちりとり、ブラシ、ゴミ袋、紐、歯ブラシ、ウタマロ
（歯ブラシとウタマロはなくても可）
こちらがビフォーのベランダです。
汚れがたまって白っぽくなってしまっている感じに見えます。
近くで見ると、こけなども生えていて、なかなかひどいですね。
ここをお掃除していきます！
〜掃除の手順〜
⑴ほうきで掃く
まずは、ほうきでざっと掃きます。
大きなゴミは先に取っておく方が、後にブラシで擦りやすいです。
⑵ホースを庭から引き上げる
ここが水道ない問題に一工夫したところ！
用意した紐をベランダから下に垂らして、お庭のホースに頑丈に結びます。
（主人に庭でスタンバイしてもらい、紐を結んでもらいました）
結び終わったら、ベランダから紐を引き上げます。
ベランダ掃除は、水をジャバジャバ使いたい・・・でも水栓がない。
掃除しようとするとバケツで水を運ぶしかない←面倒でやらない。
というループに陥っていたのですが、この方法なら水簡単に使えます！
⑷水&ウタマロを使ってブラシでこする
引き上げたホースからの水&ウタマロを使ってブラシで擦ります。
今回私が使ったブラシは小さすぎました。。
大きくて柄のついたブラシがオススメ！
⑸ついでに窓やサッシもお掃除
なんでも「ついで」は大事です。せっかくなのであちこちきれいにします。
ホースからのお水を使って窓やサッシも綺麗にすればさらにスッキリ。
⑹綺麗になりました！
こちらがアフターです。ピカピカになりました★
綺麗になると洗濯物を干すのも楽しくなりますね。次からは荒れ果てる前に掃除をしようと誓いました。
ベランダに水道がないお宅も多いのではないのでしょうか。
お庭からホースを引き上げる方法はとても簡単なので、バケツリレーが大変だなと思う方は試してみてくださいね。
作＝えり