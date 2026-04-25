「そんな育て方で大丈夫？」姉に見下され続けた私。しかし、数年後に泣いて謝ってきて──！？

子育てには正解も不正解もないからこそ本当にこれでいいのかと不安になる事も。

人の数だけ子育てのやり方も十人十色のなか、やたら口をはさむ姉がいて！？

今回は筆者の友人から聞いた妹の育児を嘲笑う姉とのスカッとエピソードをご紹介します。

低レベル！？ 育児を嘲笑う姉！ まさかの結末

子供を思う気持ちは同じでも自分の正しさを妹や自分の子供に

振りかざすのは良くないですね。

子育ては見守る姿勢も大切なのかもしれません。

【体験者：40代・女性主婦、回答時期：2026年2月】

※本記事は、執筆ライターが取材した実話です。ライターがヒアリングした内容となっており、取材対象者の個人が特定されないよう固有名詞などに変更を加えながら構成しています。

Illustrator：momobuta

FTNコラムニスト：藍沢ゆきの

元OL。出産を機に、育休取得の難しさやワーキングマザーの生き辛さに疑問を持ち、問題提起したいとライターに転身。以来恋愛や人間関係に関するコラムをこれまでに1000本以上執筆するフリーライター。日々フィールドワークやリモートインタビューで女性の人生に関する喜怒哀楽を取材。記事にしている。