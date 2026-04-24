◆ＪＥＲＡセ・リーグ ＤｅＮＡ２×―１巨人（２４日・横浜）

巨人・大城卓三捕手が「５番・捕手」で出場。初回に強肩で盗塁を阻止してまずは守備でみせた。

２回１死の第１打席、平良の内角球を打った際に自打球のファウルとなり、右膝に直撃した。ガードを着けていたが、その上のカバーされていない部分に直撃。その場に倒れこみ、もん絶して、一時ベンチ裏に歩いて下がって治療を受け、再びグラウンドに戻った。

先発・田中将大投手とバッテリーを組み、７回途中無失点の好リード。１―０の８回から小林誠司捕手と交代した。代走が出た訳ではなく守備からの交代。９回に打席が回ってくる可能性があることを考えると、自打球の影響があったのでは。試合後、村田善則ディフェンスチーフコーチがその舞台裏を明かした。

村田コーチは「徐々に痛みが、当たりどころが悪かったから。打撲ではあるんだけど、曲げ伸ばしが痛いと。でもマー君が投げるところまではしっかりかぶりたいと、本人もそこまで頑張ってくれたので。いい流れで来てたから、マー君のリズムを変えたくないっていうのが卓三の中であって『そこまでは行きます』って感じだったから」と田中将の交代までは、強い意志で出場を続行したという。

さらに、村田コーチは「俺も当たったことあるけど痛いんだよね。その中でしっかり頑張ってくれたので。代走だった訳でもないからね。そこまで十分、痛みを抱えながら今日に関してはやってくれたので、少しでも明日回復してくれることをね」と願った。

試合後、やや右足を引きずりながらも、自力で歩いて車に乗って帰宅した大城は「気合です！」と無事を強調した。代わった小林も懸命にリリーフ陣をリードし、延長の大接戦となり、１１回でサヨナラ負けとなったが、大城の熱い思いが必ず明日以降につながるはずだ。（片岡 優帆）